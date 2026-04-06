Javier Milei recibe a José Antonio Kast y consolida el eje regional alineado con Estados Unidos

Javier Milei mantendrá este lunes a las 10 una reunión en Casa Rosada con su par chileno José Antonio Kast , en lo que será el primer viaje internacional del mandatario trasandino desde su asunción el pasado 11 de marzo.

El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, con un fuerte componente político e ideológico.

La reunión apunta a consolidar un vínculo entre dos gobiernos que comparten posiciones en materia económica y política, además de una visión alineada con la administración estadounidense encabezada por Donald Trump.

Ambos mandatarios promueven agendas centradas en el libre mercado, la reducción del Estado, políticas de seguridad más estrictas y una postura más dura frente a la inmigración.

La visita de Kast se inscribe en una práctica diplomática habitual: los presidentes de Chile suelen elegir Argentina como su primer destino oficial en el exterior.

Ese mismo gesto se había repetido durante el mandato de Gabriel Boric, quien viajó a Buenos Aires al inicio de su gestión, en ese momento con Alberto Fernández al frente del Gobierno.

Del distanciamiento con Boric a una nueva etapa de sintonía

El encuentro entre Milei y Kast también simboliza un cambio en el tono de la relación bilateral.

Durante la gestión de Boric, los vínculos entre ambos países estuvieron atravesados por diferencias políticas, mientras que ahora se abre una etapa marcada por coincidencias en temas clave.

Coincidencias en agenda: economía, seguridad e inmigración

Tanto Milei como Kast comparten una agenda basada en principios económicos liberales y en la búsqueda de reducir el peso del Estado.

Además, coinciden en políticas vinculadas a seguridad y control migratorio, y participan de espacios internacionales como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde confluyen referentes de la derecha global.

Una comitiva de alto nivel acompañará la visita

El presidente chileno arribará al país el domingo por la noche acompañado por una delegación integrada por funcionarios clave de su gabinete.

Entre ellos se encuentran el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el dirigente del partido UDI, Juan Antonio Coloma.