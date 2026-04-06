Interna en el PJ: los gobernadores, Massa y Máximo Kirchner mueven fichas rumbo a 2027

Gobernadores, dirigentes sindicales y referentes territoriales del peronismo comenzaron a activar movimientos con la mirada puesta en 2027, en un intento por evitar una nueva fragmentación en un escenario político todavía inestable.

La discusión empezó a correrse de los nombres propios hacia un interrogante más estructural: cómo construir una alternativa competitiva y bajo qué reglas definir las candidaturas.

La incertidumbre sobre el futuro de las PASO y los cambios en el sistema electoral reactivaron una demanda que atraviesa distintos sectores del PJ : habilitar un mecanismo de competencia abierta.

La idea de una interna comienza a consolidarse como punto de encuentro entre espacios que hoy están en tensión, con el objetivo de ordenar liderazgos y evitar definiciones cerradas.

En este escenario, los gobernadores peronistas empezaron a mostrar señales de coordinación. La foto en Tierra del Fuego entre Axel Kicillof , Ricardo Quintela y Gustavo Melella funcionó como un gesto de articulación política.

Quintela fue uno de los que explicitó el debate: planteó que Kicillof puede ser una figura central en la reconstrucción del espacio, aunque insistió en la necesidad de ordenar al peronismo con reglas claras.

También dejó planteada una posible salida ante la falta de consenso: avanzar hacia una interna. “No hay que tenerle miedo”, deslizó, en línea con una idea que gana terreno.

Cristina, el factor de poder que sigue en discusión

En ese marco, la figura de Cristina Fernández de Kirchner sigue atravesando el debate interno.

Quintela buscó bajarle el tono a la tensión y sugirió que la ex presidenta no sería un obstáculo para una reorganización del espacio, aunque persisten dudas en distintos sectores sobre su rol en la definición de candidaturas.

Máximo Kirchner, entre la presión interna y el llamado a la unidad

Máximo Kirchner mantiene un rol activo en este proceso, con una estrategia que combina presión interna y discurso de unidad.

En el acto de La Cámpora por el Día de la Memoria, cuestionó a quienes buscan capital político sin asumir costos: “Todos quieren los votos de Cristina, pero nadie quiere las cicatrices”.

Días después, su acercamiento al conflicto del SUTNA por la empresa Fate reforzó su vínculo con el sindicalismo combativo y sumó tensión con la gestión bonaerense.

El conflicto por Fate suma presión política

La crisis en la empresa Fate se convirtió en un nuevo punto de fricción. El líder del SUTNA, Alejandro Crespo, reclama intervención estatal para sostener la actividad.

La foto de Máximo Kirchner con Crespo, en paralelo a la movilización de trabajadores hacia la gobernación bonaerense, alimentó interpretaciones sobre un alineamiento con el reclamo.

El massismo también se sumó a la presión. Malena Galmarini pidió reabrir la empresa y defendió la industria nacional.

Kicillof avanza con su armado nacional

Mientras tanto, Kicillof despliega su estrategia con proyección nacional. A través del Movimiento Derecho al Futuro, busca construir una estructura que trascienda la provincia de Buenos Aires.

El gobernador ya activó recorridas, participación en encuentros partidarios y presencia en distintos distritos, con el objetivo de consolidar volumen político propio.

Su crecimiento acelera el debate interno sobre la necesidad de definir candidaturas mediante una competencia abierta.

Vuelven los históricos y gana fuerza la idea de internas

En paralelo, dirigentes históricos reaparecen con planteos orientados a recuperar mecanismos de competencia interna.

Un encuentro encabezado por Eduardo Duhalde en La Plata volvió a instalar la necesidad de evitar definiciones a dedo y reconstruir reglas más abiertas dentro del peronismo.

Massa arma en clave federal y Pichetto amplía el tablero

El espacio de Sergio Massa avanza en la construcción de un armado federal, con presencia en distintas provincias y la intención de sumar volumen a una eventual coalición.

En paralelo, Miguel Ángel Pichetto intensifica contactos con sectores alejados del oficialismo nacional, en un movimiento que apunta a ampliar los límites tradicionales del PJ.

Unidad o fragmentación, la incógnita que atraviesa al peronismo

Con múltiples actores en movimiento, la gran incógnita es si el peronismo logrará confluir en una estrategia común o si profundizará su fragmentación.

La definición no solo dependerá de los liderazgos, sino también de las reglas que el propio espacio logre construir para ordenar su competencia interna.