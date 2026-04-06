Perú, Keiko Fujimori lidera encuestas a una semana de las elecciones presidenciales

Pese a los tres sondeos más calificados en Perú que dan a Keiko Fujimori en la cúspide de las encuestas el dato, en verdad, no es nada concluyente para definir quién será el nuevo presidente peruano a una semana de las elecciones presidenciale s en un país extraño.

En Perú la política es como el pariente indeseado de la economía. En Perú la política es como el pariente indeseado de la economía.

La dirigencia política del Perú tiene garantizado apelar a todo recurso o resorte legal para bombardear desde dentro un sistema institucional que sea estable, sustentable, lógico. Y a eso parece abocado desde hace décadas, incluso la propia candidata que lidera las encuestas más calificadas: Keiko Fujimori.

Si existe un apellido incómodo para la democracia en el Perú es solo recurrir a esta familia proveniente del Japón. Ayer, por ejemplo, se cumplió un aniversario fatal para la democracia: es que un 5 de abril de 1992, el padre de Keiko, el mandatario peruano Alberto Fujimori , decidió cerrar el Congreso con la ayuda de sectores de las fuerzas armadas.

Un montón de desatino para el normal andamiaje democrático. Un montón de desatino para el normal andamiaje democrático.

Tanto que muchos creen que fue allí que comenzó esta suerte de cómics interminable que representa la política peruana en Latinoamérica.

Keiko Fujimori. Keiko Fujimori desde joven es una política muy asociada con las fuerzas armadas del Perú.

Keiko Fujimori

Mencioné las preferencias en las últimas encuestas del fin de semana, a 7 días de las elecciones presidenciales, pero, ahora viene el laberinto que desecha la tendencia del marketing político para este país latinoamericano al que cuesta entender.

Es que dado que no se espera que ninguno de los 35 candidatos presidenciales, lo que representa una cifra récord, obtenga más del 50% de los votos, se prevé una segunda vuelta el 7 de junio.

De modo que el domingo próximo, salvo alguna sorpresa fuera de todo cálculo, quedarán los dos candidatos que se disputarán la presidencia en el tramo decisivo.

Keiko Fujimori lidera las encuestas. Pero el 16,8% de los votantes permanece indeciso, frente al 23,9% de los últimos sondeos de las presidenciales, según una encuesta publicada por Datum International.

Keiko Fujimori, de 50 años, hija del fallecido presidente Alberto Fujimori y que se presenta por cuarta vez a la presidencia, está arriba en las encuentas pero con un 14,5%, frente al 13% que tenía en la última medición de hace 15 días.

peru elecciones presidenciales 2026 Son 35 los máximos candidatos para gobernar desde Lima un Perú laberíntico.

Candidatos

De las novedades políticas para estas elecciones presidenciales en Perú surge un ex comediante: Carlos Álvarez. Este outsider del partido "País ara todos" ascendió al segundo lugar con un 10.9%, desde un 6.9% que arrojó la penúlttma consulta de las consultoras.

Pero hay controversias entre las mismas encuestadoras acerca de cuáles son los candidatos que podrían superar el primer obstáculo electoral. Los entendidos culpan a la enorme fragmentación política del electorado.

El otro con posibilidades ciertas de pasar a la segunda vueta es el polémico empresario y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de extrema derecha, quien cayó al tercer lugar con un 9.9%, desde un 11.7% anterior.

López Aliaga, empresario de profesión, es miembro del Opus Dei y mantiene una firme postura antiabortista, lo que le ha permitido obtener el apoyo de los sectores más reaccionarios de la sociedad peruana.

López Aliaga ss conocido por dos cosas: su apodo de "Porky" y sus declaraciones respecto a que está enamorado de la Vírgen María. López Aliaga ss conocido por dos cosas: su apodo de "Porky" y sus declaraciones respecto a que está enamorado de la Vírgen María.

Carlos Álvarez es el candidato más osado, ya que realizó una parodia cómica de uno de sus pares durante el debate presidencial. Y en otro de ellos apareció junto a un personaje memorable de un programa de comedia. Y nada en chiste se autodeclara el Bukele peruano, mostrando su adhesión al controvertido mandatario de El Salvador.

Álvarez ha jugado con recursos nada clásicos y esto le ha valido la atención de un sector del electorado, claramente desencantado. Álvarez ha jugado con recursos nada clásicos y esto le ha valido la atención de un sector del electorado, claramente desencantado.

Carlos Álvarez ha experimentado el crecimiento más rápido en apoyo, la cercanía de López Aliaga lo mantiene en la contienda, según el director ejecutivo de Datum, Urpi Torrado.

"La batalla ya no es por los votantes indecisos; es entre los propios candidatos. Para ganar terreno, tienen que quitarse votantes entre sí", dijo Torrado.

Perú elecciones 2026

Peruanos

Un número histórico de candidatos competirá en la primera vuelta de las elecciones del 12 de abril para liderar el país marcado por una década de alta rotación presidencial.

Una serie de juicios políticos, renuncias y gobiernos interinos han marcado una década turbulenta en la política peruana, con nueve presidentes en el poder. El último cambio de gobierno se produjo a menos de dos meses de la primera vuelta de unas elecciones marcadas por una alta fragmentación.

El 18 de febrero, el Congreso designó a José María Balcázar, del partido izquierdista Perú Libre, como presidente interino hasta la toma de posesión del presidente electo el 28 de julio. Balcázar, de 83 años y exmagistrado, actualmente investigado por un caso de soborno, fue expulsado de un colegio de abogados regional en 2022 bajo sospecha de malversación de fondos.

Durante su presidencia de la comisión de educación del Congreso en 2023, realizó comentarios ampliamente condenados en apoyo del matrimonio infantil y fue el único legislador que votó en contra de su abolición.

La noche de su designación, Balcázar desmintió los rumores de que planeaba indultar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), también de Perú Libre, quien se encuentra en prisión por un intento de autogolpe. Balcázar, quien asumió el cargo con un 63% de desaprobación, es el cuarto presidente en el mandato de cinco años que comenzó con la elección de Castillo en 2021.

¿Podrán las elecciones de este año ser el punto de inflexión necesario para frenar la constante rotación de candidatos presidenciales?

La economía es la primera que se lo reclama a la política.