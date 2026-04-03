El contragolpe a Manuel Adorni que prepara la oposición en Diputados

El miércoles que viene, La Libertad Avanza volverá a tener una jornada de festejo después de pasar semanas muy duras por el conflicto que generó Manuel Adorni con sus propiedades sin declarar. Ese día se sancionará definitivamente la modificación a la Ley de Glaciares . Sin embargo, la oposición tiene prevista una jugada para generarle nuevos dolores de cabeza al jefe de Gabinete.

Ese día, los diputados de Unión por la Patria , el Frente de Izquierda , Provincias Unidas y la Coalición Cívica pedirán emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales el proyecto de interpelación para que Manuel Adorni se someta a un estricto cuestionario de ida y vuelta con los diputados. En caso de que se lleve a cabo esa interpelación, los diputados, con una mayoría absoluta, podrían removerlo del cargo.

Pero para eso necesitan primero que se emplace a la comisión que preside el libertario Nicolás Mayoraz (Santa Fe) los proyectos de interpelación al jefe de Gabinete, por el escándalo que generaron sus propiedades sin declarar y su viaje en avión privado a Punta del Este. En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita investiga un posible viaje de la familia Adorni a fines de 2024 a la paradisíaca isla de Aruba en el Caribe, como informó este artículo.

En la oposición confían que tendrán el número suficiente para aprobar por mayoría simple (uno voto afirmativo más que los negativos) para que Mayoraz ponga en marcha la comisión. Sin embargo, no creen que tengan los números para dictaminar el proyecto de interpelación, ni para aprobarlo en el recinto. Para eso, se necesita una mayoría absoluta, es decir, el voto afirmativo de la mitad más uno de los diputados presentes al momento de la votación.

Sin embargo, la oposición en el Congreso por ahora piensa en el golpe de efecto que se pueda dar el miércoles. "Esto es paso a paso, no sabemos con qué nos puede sorprender Adorni la semana que viene", comentó un legislador opositor al Gobierno que trabaja en la interpelación al jefe de Gabinete.

Manuel Adorni y Martín Menem MDZ | Juan Mateo Aberastain

Ese día no será uno más para el conflicto que tiene a Manuel Adorni como protagonista. La escribana Adriana Mónica Nechevenko está citada para declarar ese mismo día.

Nechevenko participó de dos operaciones inmobiliarias clave del caso: la compra del departamento de Caballito, por 230.000 dólares, y la de una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, adquirida a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, el 15 de noviembre de 2024.

"Si la declaración de la escribana es algo muy escandaloso va a tener repercusiones en lo que pase en el recinto ese día", reconoció una fuente de La Libertad Avanza, que de a poco le empieza a solar la mano al jefe de Gabinete, a pesar de que Javier Milei lo reafirma en el cargo cada vez que puede.

Más allá de esto, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para aprobar la nueva Ley de Glaciares, con el apoyo del PRO, la UCR y los bloques que responden a los gobiernos provinciales, los principales impulsores de esta ley. Así buscarán dejar atrás las malas semanas que pasó la Casa Rosada a raíz de los escándalos de Manuel Adorni.