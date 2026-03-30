El departamento de Manuel Adorni en Caballito está registrado por US$230.000: cómo lo pagó

Luego de la polémica alrededor del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , este lunes se conoció que el portavoz presidencial firmó en noviembre de 2025 la escritura de su departamento en el barrio porteño de Caballito en una operación registrada en US$230 mil dólares. Los fondos surgen casi en su totalidad de una hipoteca no bancaria con dos particulares.

La información surgió a partir de un informe de dominio publicado por el diario La Nación, obtenido a partir de un trámite regular ante el Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Allí, Manuel Adorni figura como dueño del 50% de la propiedad desde el 18 de noviembre pasado , dos semanas después de que se confirmó su ascenso a la Jefatura de Gabinete. La mitad restante del inmueble figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti .

El departamento está registrado como una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados, sumado al proporcional de la cochera. La propiedad está en la planta baja de un edificio ubicado en una zona de alto valor inmobiliario del barrio de Caballito, en la calle Miró.

Según consta en el Registro de la Propiedad, Adorni adquirió el departamento de Caballito sin haber vendido antes la vivienda donde residía antes de asumir como funcionario público en el Gobierno. Se trata de un departamento sobre la avenida Asamblea en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

En paralelo, la familia Adorni había adquirido un año antes una casa en el country Indio Cua Golf Club, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Sin embargo, en ese caso el inmueble figura a nombre de Angeletti como única titular. La escribana a cago de la operación, Adriana Nechevenko, es la misma en las dos operaciones.

Según informó en su última conferencia de prensa, Adorni vive actualmente con su familia en el departamento de Caballito. En su regreso al atril, el vocero también ratificó que su patrimonio "fue construido durante los 25 años que trabajó en el sector privado" y que "no tiene nada que esconder".

Las aclaraciones llegaron en el marco de las investigaciones judiciales que avanzan sobre el jefe de Gabinete para averiguar quién pagó los pasajes de su vuelo privado a Punta del Este y el origen de las nuevas propiedades que se conocieron a su nombre.

Dos prestamistas y una hipoteca

De acuerdo a la información que consignó La Nación, Adorni le compró el departamento de Caballito a dos mujeres que figuraban como dueñas en partes iguales desde el 30 de abril de 2025. Antes de ellas, el único propietario había sido Hugo Alberto Morales, un exfutbolista que brilló en Huracán y Lanús en los años 90.

Las dos mujeres -una de 72 años y otra de 64- figuran como prestamistas en partes iguales de una hipoteca de 200.000 dólares para la operación de Adorni-Angeletti.

El departamento había tenido un embargo en el año 2011 y, si bien ya estaba prescripto, se inscribió su levantamiento recién el 5 de febrero pasado, cuando Adorni y Angeletti ya eran los dueños, según consta en el registro.

Cuando fue consultado por la prensa sobre la propiedad la semana pasada, Adorni se limitó a contestar que "lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida", dando a entender que el inmueble si figurará en la edición actualizada. En ese sentido, MDZ anticipó que el funcionario va a presentar su declaración jurada actualizada el próximo 31 de mayo.

Por otro lado, no se sabe aún si la casa de Exaltación de la Cruz fue declarada en el apartado reservado correspondiente a los bienes de su esposa.

Aún así, la Justicia deberá determinar el origen de los fondos con los que el jefe de Gabinete incrementó su patrimonio en los dos años que lleva en la función pública. En su primera declaración jurada, durante su primer año de gestión, Adorni declaró ahorros por unos 15 millones de pesos, equivalentes, al final de diciembre de 2023, a unos 25.000 dólares (al dólar oficial) o 20.500 dólares (al dólar blue).

Desde entonces, el funcionario cobró un sueldo bruto de 3,5 millones de pesos, producto del congelamiento dispuesto por Javier Milei para los altos cargos del Estado. La situación recién se revirtió en enero, cuando su salario se elevó a los $7 millones brutos.