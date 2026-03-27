Manuel Adorni presentará su declaración jurada para fines de mayo y en el Gobierno ratifican que "no hay nada que ocultar"

Para acallar los cuestionamientos alrededor de su patrimonio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presentará su declaración jurada el próximo 30 de mayo, según precisaron fuentes oficiales a MDZ . Con la presentación, el funcionario busca demostrar que no existió ningún enriquecimiento ilícito y que todo está declarado como corresponde.

Luego de una c onferencia de prensa donde evitó presentar documentación o brindar explicaciones sobre sus propiedades adquiridas desde su llegada a la gestión y su vuelo a Punta del Este , Adorni busca bajar la persiana de las denuncias y dudas acerca de su patrimonio.

En ese sentido, el jefe de Gabinete decidió adelantarse a la fecha de vencimiento establecida por ley para la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, fijada para el 31 de julio.

"Ahí va a estar todo. No tiene nada que ocultar. No es millonario ni se enriqueció ilícitamente", enfatizaron en Casa Rosada, donde ratifican que la presentación logrará brindar todas las explicaciones solicitadas al vocero presidencial en las últimas semanas.

El procedimiento está regido por la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que sostiene que todo funcionario deberá suministrar su información "correspondiente al período fiscal finalizado al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de la presentación".

Manuel Adorni - conferencia de prensa El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, buscará aclarar de una vez por todas los cuestionamientos alrededor de su patrimonio. Archivo MDZ

Los bienes del jefe de Gabinete que desataron la polémica

De acuerdo a la última declaración jurada de Adorni ante la Oficina Anticorrupción, con fecha del periodo fiscal de 2024, el jefe de Gabinete contaba con dos inmuebles a su nombre: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco, adquirido a medias con su mujer con ingresos propios; y otro en La Plata, de 107 metros cuadrados, producto de una donación familiar.

De acuerdo a registros oficiales, ambas propiedades siguen inscriptas a su nombre. Sin embargo, la polémica estalló luego de que la diputada exlibertaria Marcela Pagano denunciara la existencia de una casa en el Country Indio Cua, adquirida por su esposa, Bettina Angeletti, en 2024.

Hasta el momento, Adorni evitó confirmar si esta había sido incluida en el anexo reservado de la declaración jurada como bien exclusivo de su cónyugue. Tampoco explicó el origen de los fondos para la compra.

En paralelo, tras conocerse a partir de investigaciones periodísticas, el portavoz reconoció durante su última conferencia de prensa que también es propietario de un departamento en el barrio de Caballito, donde actualmente vive con su familia.

El supuesto country de Manuel Adorni La casa de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti en el Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Archivo

Las dudas alrededor del patrimonio del jefe de Gabinete

"A mi patrimonio lo construí en el sector privado", se había limitado a manifestar Adorni a la hora de explicar su situación, argumentando que no podía realizar mayores aclaraciones para no "entorpecer" el trámite de las causas judiciales que actualmente lo investigan por posibles inconsistencias en sus presentaciones.

En su declaración jurada de ingreso a la función pública, Adorni dio cuenta de un vehículo Renault Captur de 2019, depósitos en el país por algo más de $180.000 y más de $9 millones en el exterior. Además, registró fondos de inversión por $10 millones y dinero en efectivo en el país (entre dólares y pesos) por unos de 2,1 millones de pesos. Así, en total, Adorni declaró tener unos 15 millones de pesos, equivalentes, al final de diciembre de 2023, a unos 25.000 dólares (al dólar oficial) o 20.500 dólares (al dólar blue).

En 2024, ya como funcionario público, Adorni compró una Jeep Compass Sport de 2021 -sin vender el Renault- y declaró dos deudas que suman el equivalente a unos 30.000 dólares, según informó La Nación.

De acuerdo al vocero, "lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida", por lo que el incremento patrimonial debería figurar en su próxima presentación.

Los ingresos de Bettina Angeletti, la posible explicación del incremento

Dado que su sueldo estuvo congelado desde el comienzo de la gestión de Javier Milei hasta febrero de este año, difícilmente Adorni podría alegar que su patrimonio creció considerablemente en los últimos dos años. Sin embargo, sí podría alegar que la mejora en sus condiciones de vida responden a los ingresos de su mujer, Bettina Angeletti.

Con el rótulo de prestadora de servicios de “coach ejecutivo y de vida” y “experta en Desarrollo Organizacional", Angeletti es licenciada en Administración de Empresas y en julio de 2024, seis meses después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, fundó +BE, una consultora de “coaching organizacional”.

Hasta octubre del año pasado, Angeletti facturaba servicios por +BE como monotributista, según dio a conocer el diario La Nación, pero a fines de 2025 ya empezó a aparecer en los registros como autónoma.

Sin embargo, el éxito profesional de la esposa del jefe de Gabinete está puesta en tela de juicio. De acuerdo a la mencionada denuncia presentada por Marcela Pagano, la consultora de Angeletti se nutrió principalmente de contratos con el Estado, en áreas vinculadas a la órbita de su marido.

Por ejemplo, según señaló Pagano, los servicios de +BE fueron contratados por la naviera National Shipping SA, proveedora de YPF, para brindar capacitaciones a gerentes y jefes de la compañía los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025 por un costo total de $6.370.000.

Desde el 30 de enero de 2026, Adorni es director titular Clase A de la petrolera estatal. Antes había oficiado como secretario de Medios, hasta el 5 de noviembre cuando ascendió a jefe de Gabinete.

La denuncia de Pagano se amplió a otras presuntas irregularidades, inlcuyendo nexos entre la esposa del portavoz y el Grupo Foggia, una de las empresas preseleccionadas para competir por la concesión por 25 años del predio de Tecnópolis, entre otros señalamientos.