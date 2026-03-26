Operativo Manuel Adorni: el Gobierno celebra la defensa del jefe de Gabinete, pero las redes acusaron un fuerte impacto negativo

La oleada de polémicas que sacudió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , motivó un comité de crisis en la Casa Rosada , donde se planificó una agresiva conferencia de prensa para desterrar el tema de la conversación pública. Sin embargo, el fuerte impacto negativo en las redes sociales pone en duda la efectividad de la estrategia comunicacional libertaria.

Desde la semana pasada, la discusión alrededor del patrimonio de Manuel Adorni puso en jaque el avance de la agenda del Gobierno, que debió concentrar más esfuerzos en apagar incendios que en poder movilizar los temas que interesan al oficialismo.

En ese marco, con la colaboración de los equipos del asesor Santiago Caputo, el ministro coordinador consideró necesario regresar al lugar que lo ungió como referente libertario para rechazar contundentemente todas las acusaciones en su contra: las conferencias de prensa.

Sin embargo, los fuertes cruces con la prensa y la negativa a presentar documentación que aclare tanto su vuelo a Punta del Este como sus propiedades recientemente conocidas -a las que se sumó un departamento en el barrio porteño de Cabaillo-, pusieron en tela de juicio la estrategia discursiva de la Casa Rosada.

De acuerdo a un informe de la consultora Ingob, que mide las repercusiones en la arena digital, hasta las 21 de ayer la conferencia de Adorni tuvo más de 14 millones de impactos digitales, con 900 mil interacciones, más de 175 mil menciones y más de 45 mil usuarios que postearon o repostearon al respecto.

Manuel Adorni buscó volver al ruedo con una conferencia de prensa combativa, que no cayó del todo bien en las redes sociales.

De esa conversación digital, la consultora registró un abrumador sentimiento negativo del 86%, con mensajes de políticos, periodistas y usuarios que cuestionaron la estrategia de confrontación del vocero, reclamaron mayores precisiones y continuaron indagando sobre el patrimonio del funcionario.

Por su parte, la consultora Enter Comunicación, también especialista en la disputa digital, advirtió que la conferencia del vocero generó una reactivación del conflicto, con una disparada del 224% en la conversación pública, con 129.288 menciones en un solo día y un alcance potencial de 10 millones de cuentas.

Informe Ingob sobre conferencia de Manuel Adorni El reporte de la consultora Ingob sobre la conferencia de Manuel Adorni: un 85% de las interacciones tuvieron un sentimiento negativo. Ingob

El daño a la narrativa del Gobierno

Como cereza del postre, "Adorni" fue tendencia número 1 durante 22 horas consecutivas y también se instalaron términos como “Soberbio”, “Gabinete” y “Punta del Este”.

De acuerdo a sus mediciones, en la conversación imperó un clima negativo (59%). "Con una audiencia que calificó la actitud de Adorni como "soberbia" y “evasiva”. La apelación a su “vida privada” fue leída como falta de transparencia y contradicción con el discurso de ajuste", señalaron a través de un informe publicado este jueves

En ese marco, los analistas detectaron críticas incluso dentro del ecosistema oficialista, con señales de desilusión que sacuden la narrativa del Gobierno y afectan su autoridad moral.

"En síntesis, la conferencia no cerró la crisis, la profundizó: alto volumen, mayoría negativa y fisuras dentro del propio ecosistema oficialista", cierra el informe, que además da cuenta de un efecto acumulado que desde el inicio del caso (10/3), generó 1,44 millones de menciones sobre Manuel Adorni, con un promedio diario de 88.000.

Gallardo-Adorni Captura de video

¿Y los tuiteros libertarios?

Entre las filas libertarias, las principales publicaciones en respaldo del jefe de Gabinete fueron las de Javier y Karina Milei, junto con algunos acotados influencers del ecosistema oficialista que acompañaron a Adorni. En ese núcleo duro, los tuiteros celebraron la firmeza del funcionario frente a los periodistas, utilizando términos como "domada" y "maestro" para validar su tono confrontativo. Sin embargo, no lograron revertir la ola.

"Es más difícil para la gente común y corriente bancar la diaria del Gobierno cuando están estos quilombos. Se guardan más y eso impacta en números", reconoció a MDZ uno de los estrategas comunicacionales del oficialismo, que reconoció que la tropa tuitera viene "golpeada" en las últimas semanas, pero recuperándose.

Aún así, distintos funcionarios del Gobierno aseguraron que si bien el golpe fue duro y la recuperación comunicacional no será inmediata, el tema "quedó zanjado" y la conferencia "ayudó bastante" a lograrlo. "Siempre sirve pelearse de frente con periodistas", agregaron entre risas.

Una vez finalizada la intervención del vocero, una pieza clave del Gabinete le enfatizó a MDZ que "la conferencia no es para ustedes (los periodistas), sino para la sociedad". La gran pregunta es, teniendo en cuenta los datos preliminares, si la sociedad reaccionó como se esperaba en Balcarce 50.

Independientemente de eso, en el Gobierno ratifican que es momento de poner en marcha la segunda etapa del plan: "Pasar la pagina, salir con con agenda proactiva, y atacar, atacar, atacar". A veces, esa puede ser la mejor defensa.