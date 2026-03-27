Caso Adorni-vuelo privado: la secretaria del piloto aseguró que el viaje lo pagó Marcelo Grandio

La Justicia tomó testimonio a la asistente del piloto Agustín Issin en la causa por presuntas dádivas.

La investigación judicial que encabeza el juez federal Ariel Lijo por el uso de un avión privado por parte de Manuel Adorni sumó este viernes una pieza testimonial determinante. Se trata de la secretaria del piloto Agustín Issin, quien prestó declaración sobre las comunicaciones electrónicas que mantuvieron para coordinar el polémico regreso desde Uruguay.

Según fuentes judiciales, la testigo confirmó la existencia de conversaciones vía WhatsApp con el periodista Marcelo Grandio, amigo íntimo de Adorni, con el objetivo de concretar la venta del pasaje para el tramo Punta del Este - Buenos Aires con fecha del pasado 17 de febrero.

Los chats de WhatsApp: la prueba del nexo con Grandio chats del vuelo de adorni Las conversaciones entre la secretaria del piloto y el amigo de Adorni, Marcelo Grandio. Chats vuelo de adorni Las conversaciones entre la secretaria del piloto y el amigo de Adorni, Marcelo Grandio. El testimonio de la secretaria es fundamental para la trazabilidad del vuelo. En sus declaraciones, la mujer detalló cómo se realizó la transacción comercial que permitió que el Jefe de Gabinete abordara la aeronave. La justicia busca determinar:

Si el pago fue realizado efectivamente por Grandio o por el propio Adorni.

Cuál fue el monto final abonado por ese tramo específico.

Si el periodista, que tiene contratos con la TV Pública, actuó como intermediario o beneficiario directo de un acuerdo con el Gobierno. El rol de Agustín Issin y el paquete de U$S 42.250 Esta nueva declaración se produce apenas 24 horas después de que el piloto y bróker aeronáutico, Agustín Issin Hansen, se presentara ante el magistrado. Issin reconoció haber comprado a la firma Alpha Centauri S.A. un paquete de diez viajes cerrados por un valor total de 42.250 dólares.