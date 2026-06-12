Diego Santilli retoma la semana próxima los encuentros con gobernadores con la mira en la reforma electoral.

El ministro del Interior, Diego Santilli, retomará la próxima semana los encuentros con gobernadores para avanzar en la reforma electoral. El martes se reunirá con los mandatarios de Chaco, Leandro Zdero, y de San Juan, Marcelo Orrego, ambos cercanos a la gestión nacional.

A las 10 está previsto el encuentro con Zdero y a las 15 con Orrego. Este viernes, Santilli mantuvo una reunión similar en Casa Rosada con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, otro de los aliados del oficialismo.

El Gobierno nacional busca avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO), una iniciativa que genera amplio debate.

Fuentes oficiales indicaron que ambos dirigentes conversaron durante más de media hora sobre la agenda parlamentaria y coincidieron en la posibilidad de que el Congreso avance con el proyecto que busca modificar las reglas de juego político y, fundamentalmente, eliminar las PASO.

Las primarias, según Santilli, cuestan 250 millones de dólares y no generan interés en la sociedad, por lo que consideró que deben ser suprimidas.

Jalil compartió el diagnóstico y afirmó que “las internas deben resolverse dentro de los partidos”.

Además, conversaron sobre el trabajo conjunto entre la provincia y el Gobierno nacional para el diseño de una zona franca en Catamarca y una propuesta para bajar impuestos provinciales.

Diálogo por zonas francas y baja de impuestos

Santilli detalló que las primarias obligatorias tienen un costo de 250 millones de dólares y que la ciudadanía no las ve como un elemento de interés, por lo que propuso su eliminación.