El Gobierno anunció multas para las empresas de colectivos que hicieron paro en el AMBA

El Gobierno informó que multará a las empresas de colectivo que este jueves hicieron paro o brindaron un servicio ineficiente , en el marco de un contexto económico apremiante para muchas compañías que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Secretaría de Transporte informó que, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), fiscalizó la prestación de los servicios de transporte urbano de pasajeros y detectó que “en el día de la fecha una disminución en la cantidad de unidades de colectivos en circulación respecto de la jornada de ayer”.

“Esta situación se verifica luego de que el Estado Nacional cumpliera con el pago de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil del mes de abril, y pese al compromiso asumido por las empresas prestatarias de sostener y mejorar la frecuencia de los servicios”, consignaron.

Ante la baja notoria en la cantidad de unidades en calle, la CNRT inició el labrado de actas de infracción y la aplicación de sanciones a las empresas de transporte que no garanticen niveles de servicio adecuados para los usuarios.

La violación del régimen diario de frecuencias, tanto diurnas como nocturnas, en los servicios públicos de transporte urbano de pasajeros será sancionada, en cada caso, con multas que van de quinientos (500) a quince mil (15.000) boletos mínimos.

Asimismo, cuando la prestación del servicio se interrumpa por un lapso de cinco (5) días consecutivos o diez (10) días alternados en un mismo año calendario, se considerará que el servicio ha sido abandonado por el operador.

El abandono del servicio o la reiteración de incumplimientos podrán constituir causal suficiente para disponer la caducidad del permiso de explotación.

Siguen las reuniones

El Gobierno lleva adelante reuniones con las cámaras empresariales para restablecer por completo el servicio, mientras que discute sobre el futuro de los subsidios. Los empresarios reclaman que aumentan los fondos para evitar nuevos problemas en los salarios de los choferes y para afrontar el costo del funcionamiento.

Luciano Fusaro, autoridad de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aseguró con El Observador: “La situación es de un desfinanciamiento total. Lo que la gente tiene que entender es que el sistema de transporte en el AMBA tiene un costo que el Estado no reconoce. Hoy, el costo real por pasajero para que el sistema funcione bien, se renueven las unidades y se paguen salarios, es de aproximadamente $1200“.

Participan referentes de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.); la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A); la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).