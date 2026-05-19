Suba de colectivos: la promo de Mercado Pago que reintegra el100% del boleto

La suba del transporte volvió a poner bajo la lupa cada gasto cotidiano. En ese escenario, Mercado Pago activó una promoción que permite recuperar hasta el 100% del valor del boleto en colectivos y subtes habilitados, aunque el beneficio no alcanza a todos los usuarios y requiere cumplir una serie de condiciones previas.

El dato aparece en un momento sensible para quienes se mueven todos los días en transporte público. Desde el 18 de mayo de 2026 rigen nuevos valores en el AMBA: los colectivos nacionales parten desde $714 con SUBE registrada, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el mínimo llega a $753,74 y en la provincia de Buenos Aires a $968,57.

La promoción de Mercado Pago permite obtener una devolución de hasta el 100% del viaje cuando el pago se realiza mediante código QR generado desde la aplicación. El beneficio está vigente durante mayo y alcanza a colectivos y subtes adheridos, siempre que la unidad cuente con el lector habilitado para este tipo de operación.

Sin embargo, no se trata de un descuento automático para cualquier cuenta. Según la información disponible, solo pueden acceder los usuarios que reciben la notificación dentro de la billetera virtual y activan previamente la opción desde la app. Además, la promoción apunta a quienes no hayan utilizado antes el pago con QR en estos servicios.

Se complejiza la situación del funcionamiento de los colectivos Se complejiza la situación del funcionamiento de los colectivos

El reintegro tiene un límite mensual. Algunas comunicaciones informan un tope de $8.000 por usuario, mientras que otros reportes señalan que puede variar entre $8.000 y $10.000 según el perfil de cada cuenta. Una vez superado ese monto, los viajes posteriores ya no reciben devolución. El dinero se acredita en la cuenta de Mercado Pago entre 72 horas y cinco días hábiles después de realizado el pago.

Paso a paso para activar la promoción

Para usar el beneficio, hay que ingresar a Mercado Pago, entrar en la sección “Beneficios”, buscar el banner vinculado al transporte público y activar la promoción antes de viajar. Luego, al subir al colectivo o ingresar al subte, el usuario debe generar el QR desde la app y escanearlo en el lector habilitado. La expansión del sistema muestra un cambio en los hábitos de pago: la SUBE sigue vigente, pero las billeteras virtuales empiezan a competir con reintegros concretos en un mes marcado por aumentos.