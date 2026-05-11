Aumentan colectivos y trenes: cuánto costará viajar desde el 18 de mayo

Viajar en colectivo o en tren volverá a ser más caro en el AMBA. El Gobierno nacional puso en marcha una nueva actualización tarifaria para los servicios bajo jurisdicción nacional, con un esquema escalonado que comenzaría el 18 de mayo y se extendería durante los próximos meses.

La medida todavía atraviesa un paso formal antes de su aplicación definitiva. La Secretaría de Transporte abrió una instancia de participación ciudadana para que usuarios, entidades y sectores interesados puedan presentar opiniones sobre los nuevos cuadros tarifarios. Ese mecanismo, publicado en el Boletín Oficial mediante la Resolución 26/2026, tendrá una duración de tres días hábiles y no será vinculante, aunque las autoridades deberán considerar los planteos recibidos.

En el caso de los colectivos de jurisdicción nacional, el primer ajuste previsto es del 2% desde el 18 de mayo. Con esa actualización, el boleto mínimo para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada pasaría de $700 a $714. Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el valor quedaría en $321,30, mientras que los usuarios con la SUBE sin registrar deberían pagar $1.428.

El esquema no termina allí. La propuesta oficial contempla otros dos incrementos, también del 2%, que se aplicarían el 15 de junio y el 15 de julio. Según Transporte, aun con esas subas, los boletos nacionales seguirían por debajo de los valores vigentes en los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.

Los trenes tendrán el ajuste más fuerte

La actualización más marcada se verá en el sistema ferroviario. Para los trenes metropolitanos y los servicios locales extendidos, el Gobierno propuso cinco tramos consecutivos: 18% desde el 18 de mayo, 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. El argumento oficial es corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y mejorar el financiamiento del sistema.

Con el primer aumento, el boleto mínimo de tren para las líneas del AMBA —Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza— pasaría de $280 a $330 para la primera sección con SUBE registrada. Para quienes accedan a la Tarifa Social, el pasaje costaría $148,50. En cambio, los pasajeros sin SUBE registrada pagarían el doble de la tarifa correspondiente, mientras que el boleto en efectivo tendría un valor de $1.100.

Subsidios, SUBE y consulta pública

El Gobierno sostiene que el objetivo es avanzar hacia un transporte “más ordenado y eficiente”, con menor dependencia de subsidios. En el caso de los trenes, la administración nacional señaló que en diciembre de 2023 la tarifa cubría apenas el 2% del costo operativo del sistema. Actualmente, esa cobertura ronda el 5% y la proyección oficial apunta a llevarla cerca del 10% en septiembre.

Más allá de los aumentos, seguirán vigentes dos herramientas clave para reducir el impacto en algunos usuarios. La Tarifa Social Federal continuará con un descuento del 55% para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y otros grupos alcanzados. También se mantendrá la Red SUBE, que otorga beneficios por combinaciones entre distintos medios de transporte.

La consulta pública se realizará a través del sitio oficial de la Secretaría de Transporte. Cada persona podrá participar una sola vez, con comentarios de hasta 5.000 caracteres y la posibilidad de adjuntar documentación. Una vez cerrado ese proceso, el Gobierno quedará en condiciones de avanzar con los nuevos cuadros tarifarios.