Aumento de colectivos en provincia de Buenos Aires: el boleto sube un 11% desde este lunes

El Gobierno provincial aplicó un ajuste superior al esperado para compensar el a lza de combustibles. El boleto mínimo en el Conurbano rozará los $970 y en La Plata superará los $1050.

De manera inesperada para los usuarios, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo incremento en las tarifas de transporte público. A partir de este lunes, los boletos de colectivos sufrirán un aumento del 11,16%, una cifra que duplica el ajuste del 5,4% que se preveía inicialmente por la fórmula de actualización mensual.

Fuentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires confirmó que la medida alcanza a las líneas provinciales (numeradas del 200 al 499) y municipales (del 500 en adelante) de todo el conurbano bonaerense y la capital provincial.

Por qué aumentó más de lo previsto Desde marzo de 2025, el transporte bonaerense se rige por una fórmula de actualización de "2% + IPC". Sin embargo, las autoridades argumentaron la necesidad de un "aumento extraordinario" debido al desfase en los costos operativos.

Paro de colectivos 5 6-5.jpg Juan Mateo Aberastain

Suba del combustible: Entre noviembre y abril, el gasoil aumentó por encima del 23%.

Impacto en costos: Dado que el combustible representa el 20% de la estructura de costos de las empresas, se decidió sumar ese cargo adicional al 5,4% que correspondía por inflación. Nuevas tarifas en el Gran Buenos Aires y La Plata El nuevo cuadro tarifario establece una diferencia marcada para aquellos usuarios que no poseen su tarjeta SUBE registrada, quienes deberán abonar el doble del valor oficial.