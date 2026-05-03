Aumento de colectivos en provincia de Buenos Aires: el boleto sube un 11% desde este lunes
El Gobierno provincial aplicó un ajuste superior al esperado para compensar el a lza de combustibles. El boleto mínimo en el Conurbano rozará los $970 y en La Plata superará los $1050.
De manera inesperada para los usuarios, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo incremento en las tarifas de transporte público. A partir de este lunes, los boletos de colectivos sufrirán un aumento del 11,16%, una cifra que duplica el ajuste del 5,4% que se preveía inicialmente por la fórmula de actualización mensual.
Fuentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires confirmó que la medida alcanza a las líneas provinciales (numeradas del 200 al 499) y municipales (del 500 en adelante) de todo el conurbano bonaerense y la capital provincial.
Por qué aumentó más de lo previsto
Desde marzo de 2025, el transporte bonaerense se rige por una fórmula de actualización de "2% + IPC". Sin embargo, las autoridades argumentaron la necesidad de un "aumento extraordinario" debido al desfase en los costos operativos.
Suba del combustible: Entre noviembre y abril, el gasoil aumentó por encima del 23%.
Impacto en costos: Dado que el combustible representa el 20% de la estructura de costos de las empresas, se decidió sumar ese cargo adicional al 5,4% que correspondía por inflación.
Nuevas tarifas en el Gran Buenos Aires y La Plata
El nuevo cuadro tarifario establece una diferencia marcada para aquellos usuarios que no poseen su tarjeta SUBE registrada, quienes deberán abonar el doble del valor oficial.
Servicios Urbanos Provinciales (Gran Buenos Aires)
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Boleto mínimo: Pasa de $871,30 a $968,57.
Sin tarjeta SUBE registrada: El valor asciende a $1937,14.
Servicios Urbanos Provinciales (Gran La Plata)
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Boleto mínimo: Pasa de $948,91 a $1054,87.
Sin tarjeta SUBE registrada: El valor asciende a $2109,70.
El impacto en el bolsillo
Este incremento representa un golpe fuerte para los trabajadores que dependen del transporte público diariamente. El Ministerio de Transporte justificó la medida asegurando que el esquema de aumentos sostenidos es la única forma de garantizar la operatividad de las unidades frente a la escalada de los insumos básicos del sector.