Ojos Indígenas, la reserva ecológica que muestra otra cara de Punta Cana

Punta Cana no solo deslumbra por sus playas paradisíacas y alojamientos all inclusive; también guarda espacios donde la naturaleza es protagonista. Entre ellos se destaca la Reserva Ecológica Ojos Indígenas , un santuario natural que combina lagunas, senderos y vida silvestre autóctona del Caribe.

La Reserva Ecológica Ojos Indígenas es un área protegida ubicada en el sector privado de Puntacana Resort que preserva parte del ecosistema nativo de República Dominicana.

Gestionada por la Fundación Grupo Punta Cana, se destaca por la conservación de la flora, la fauna nativa y sus 12 cenotes de agua dulce cristalina.

El gavilán de La Española , un ave endémica de la isla y catalogada en peligro crítico de extinción , es una de las especies que la Fundación Grupo Puntacana trabaja para proteger desde 2009. A través de distintos programas de conservación, la organización impulsa acciones orientadas al rescate, rehabilitación y liberación de estas aves rapaces.

Los minutos que están juntos, los gavilanes deben permanecer atados para evitar que se ataquen entre especies.

Al igual que ocurre con otras especies silvestres, muchos ejemplares son capturados de manera ilegal con fines comerciales. Frente a esta problemática, el programa contempla el rescate de las aves y su posterior tratamiento veterinario y rehabilitación, con el objetivo de reinsertarlas en su hábitat natural.

Como parte del proceso de recuperación, las aves realizan entre dos y tres sesiones de vuelo diarias, acompañadas por entrenadores especializados que supervisan su evolución y fortalecimiento.

Actualmente, en la reserva habitan tres ejemplares de gavilán de La Española y cuatro guaraguaos.

La iguana rinoceronte

Otra de las especies visibles en la reserva es la iguana rinoceronte, una especie fascinante que forma parte integral de la herpetofauna de República Dominicana y Haití.

Iguana MDZ / Victoria Fierro

Su característica más distintiva son las tres protuberancias córneas en su hocico, que le dan apariencia de rinoceronte: de ahí su nombre.

A pesar de su aspecto robusto y algo intimidante, es un reptil pacífico que prefiere evitar el contacto con humanos.

Cenotes, paraíso turquesa

Uno de los puntos más atractivos de la visita a Ojos Indígenas es, sin lugar a dudas, el recorrido por sus cenotes. Estas lagunas de agua dulce, formadas de manera natural y rodeadas de exuberante vegetación tropical, ofrecen un paisaje y una tranquilidad inigualable.

CENOTE Los cenotes, el atractivo más esperado. MDZ / Victoria Fierro

La reserva cuenta con un total de 12 cenotes, pero cuatro de estos ojos de agua son los habilitados para nadar.

La transparencia y la frescura de sus aguas convierten a los cenotes en el momento más esperado para quienes visitan el lugar.

Más sobre Ojos Indígenas

La Reserva Ecológica Ojos Indígenas está ubicada a aproximadamente 25 minutos de distancia de los principales hoteles de Bávaro.

Se trata de un espacio abierto al público, pero al ser una área privada se requiere pagar una entrada que promedia los 90 dólares.

El recorrido promedia las 2 y 3 horas, dependiendo de cuánto tiempo los turistas permanezcan en cada uno de los cenotes.