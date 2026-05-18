Inauguró el primer vuelo directo de Mendoza al Caribe: frecuencias y precios

Mendoza sigue afianzándose como un punto clave para la conectividad aérea internacional . Este domingo, Arajet inauguró sus operaciones en la provincia con el primer vuelo directo a Punta Cana, y MDZ fue parte de la experiencia.

El counter de la aerolínea dominicana abrió por primera vez en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo pasadas las 00 del domingo. Minutos después, la fila ya se extendía entre familias, parejas y turistas que despachaban sus valijas para emprender el viaje hacia el Caribe.

El vuelo fue operado por un Boeing 737 MAX 8, con capacidad para entre 185 y 210 pasajeros, y partió cerca de las 3.30 completamente lleno.

El primer vuelo directo de Mendoza a Punta Cana fue completo.

Para muchos viajeros, el horario nocturno representó una ventaja: tras 7 horas y 15 minutos de vuelo, la aeronave aterrizó en Punta Cana a las 10.15, hora dominicana.

“No se sintió ese aplauso. Llegamos a Dominicana. Fuerte ese aplauso”, expresó el piloto al dar la bienvenida a los pasajeros apenas tocaron tierra caribeña.

Frecuencias y cuánto cuesta viajar a Punta Cana

Arajet inició operaciones en Mendoza en mayo con tres frecuencias semanales, los días miércoles, sábados y domingos.

Además, desde la compañía área anunciaron que a partir de junio, uno de los periodos de mayor demanda al Caribe, sumarán una cuarta frecuencia los días lunes.

Arajet Mendoza Mendoza ya tiene vuelo directo a Punta Cana.

A la fecha, Arajet cuenta con 14 aviones, y el objetivo es finalizar el año con por lo menos 16. En Argentina, ya operan en Buenos Aires y Córdoba, y ahora se suman Mendoza y Rosario. Si bien de momento no planean sumar nuevas rutas en el país, si analizan otros mercados como la costa oeste de Estados Unidos.

En cuanto a los valores de los pasajes, promedian los 650 dólares, dependiendo siempre de la estacionalidad y la anticipación de compra. La tarifa intermedia y confort, rondan los 780 - 820 dólares aproximadamente.