Mendoza tendrá vuelos directos al Caribe: cómo será la nueva ruta, frecuencias y precios

Mendoza se consolida como un mercado estratégico para la conectividad aérea internacional. Como parte de este crecimiento, una nueva aerolínea comenzará a operar en la provincia a partir de mayo . A pocas semanas del inicio de la ruta directa hacia Punta Cana , desde Arajet confirmaron que la ocupación de los vuelos ya supera el 80%.

Arajet iniciará operaciones en Mendoza el 16 de mayo con tres frecuencias semanales, los días miércoles, sábados y domingos. Además, a partir de junio, uno de los períodos de mayor demanda turística hacia el Caribe, sumarán un cuarto servicio los días lunes.

En diálogo con MDZ, José Gregorio Cabrera Cuello , vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas en Arajet, expresó que el mercado mendocino tiene mucho potencial, y aseguró que además de proyectarlo como un punto de conexión aérea, estiman que la provincia se convertirá en un sitio de preferencia para los dominicanos.

"La respuesta que hemos tenido del mercado argentino como aerolínea ha sido muy potente. En el caso de Mendoza, iniciamos con ventas que ya superan el 80% de ocupación y esto nos permitió apostar a una cuarta frecuencia a partir de junio, donde crece el interés en visitar países como República Dominicana y conectar con los demás destinos de nuestras redes. El mercado mendocino es un mercado con muchísimo potencial", señaló Cabrera Cuello.

Arajet es una aerolínea dominicana que inició operaciones en 2022 y actualmente tiene dos bases: el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Actualmente, el ratio de dominicanos viajando a Argentina versus argentinos viajando a República Dominicana es muy amplio. Sin embargo, desde Arajet apuntan a Mendoza como punto de preferencia para que crezca este mercado.

"Estamos seguros de que Mendoza tiene todo lo que el dominicano anda buscando. Tiene vino, buena comida, buen clima, buena cultura. Es un llamativo importantísimo para el mercado dominicano. Los dominicanos van a empezar a visitar Mendoza y muchos otros también usarán a la República Dominicana como punto de conexión para llegar a Mendoza", confió el vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas en Arajet.

Hub de conexiones

Otro de los aspectos que destacan de esta nueva ruta es la posibilidad de conectar con otros destinos. Arajet alcanza casi 30 destinos de América, lo que permite a los pasajeros utilizar Punta Cana no solo como destino final, sino también como escala hacia otros destinos como Miami, Orlando, Chicago o Cancún.

De acuerdo a un relevamiento realizado en 2025, el año pasado más del 28% de los argentinos que volaron con Arajet lo hicieron en vuelos con conexión, una tendencia que refleja los cambios post pandemia: viajes más cortos, flexibles y con múltiples destinos.

Servicio, frecuencias y precios de los vuelos a Punta Cana

A la fecha, la aerolínea dominicana cuenta con 14 aviones, y el objetivo es finalizar el año con por lo menos 16. En Argentina, ya operan en Buenos Aires y Córdoba, y ahora se suman Mendoza y Rosario. Si bien de momento no planean sumar nuevas rutas en el país, si analizan otros mercados como la costa oeste de Estados Unidos.

En un mercado en el que las cancelaciones generan preocupación, Cabrera Cuello aseguró que la aerolínea tiene bajos índices de demora.

"El avión más viejo de nuestra flota tiene 3 años y medio de operación. Esto significa más comodidad, confort y niveles mucho más bajos de retraso porque tenemos aviones que no están constantemente en reparación. Toda operación aérea siempre tiene un riesgo, pero tenemos uno de los índices de demora más bajos de la región", aportó.

aeropuerto mendoza embarque salas vip (4).JPG En junio sumarán la cuarta frecuencia de la ruta Mendoza - Punta Cana. ALF PONCE / MDZ

El vuelo inaugural será el 16 de mayo, desde Punta Cana hacia Mendoza. Durante mayo, serán tres frecuencias semanales los días miércoles, sábados y domingos. Desde junio habrá una cuarta frecuencia los lunes.

Si bien los precios varían de acuerdo a la tarifa, inician en 653 dólares, mientras que la tarifa intermedia y confort, está saliendo entre 780 - 820 dólares aproximadamente.

Por último, desde Arajet confirmaron que todos aquellos que compren hasta el 23 de abril, para viajar entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2026, tendrán un 15% de descuento en tarifa base