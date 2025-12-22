Más vuelos: la nueva conexión de Mendoza con un destino internacional con descuentos

Este lunes al mediodía, tras una reunión clave, anunciaron nuevas conexiones aéreas entre la provincia y destinos internacionales. La compañía Arajet ofrecerá tres frecuencias semanales, de manera directa, entre Mendoza y Punta Cana . Los detalles del anuncio turístico y las fechas a tener en cuenta.

El Gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, recibieron a la vicepresidenta de Alianzas Corporativas de la Arajet, Mercedes Martínez, quien les explicó que la compañía aérea dominicana anunció su vuelo directo Mendoza–Punta Cana, con tres frecuencias semanales. Las operaciones comenzarán el 16 de mayo de 2026 y, para celebrarlo, la aerolínea ofrecerá hasta un 25% de descuento.

La semana pasada, además, se habían anunciado dos frecuencias semanales adicionales entre Mendoza y Río de Janeiro, operadas por Gol, durante los meses de enero y marzo del año próximo.

Como parte de este crecimiento, nuestra provincia suma una nueva aerolínea y, con este anuncio, se convertirá en la cuarta provincia del país en la que Arajet establece vuelos directos. Desde la empresa destacaron que esta incorporación “amplía la conectividad aérea de nuestro país y enriquece la red de más de 28 destinos y 15 países que hoy tiene la aerolínea”.

Gabriela Testa valoró la llegada de Arajet, a la que definió como una “compañía joven, de bajo costo y con una flota moderna”, que comenzará a operar en Mendoza con un vuelo de aproximadamente siete horas.

La aerolínea low cost de República Dominicana ofrecerá esta tarifa especial para un número limitado de cada vuelo. Foto: Twitter AraJet Más vuelos de Mendoza a Punta Cana.

Explicó que esta nueva ruta permitirá la llegada de visitantes no solo desde República Dominicana, sino también desde distintos puntos de América del Norte, a partir del esquema de hub que funciona en Punta Cana, con una lógica similar a la de Panamá por su ubicación estratégica en Centroamérica.

En ese marco, remarcó que la conectividad “genera posibilidades reales de intercambio” y amplía tanto el turismo receptivo como las opciones de viaje para los mendocinos.

Más detalles de los vuelos de Mendoza a Punta Cana

Por su parte, Mercedes Martínez, vicepresidenta de Alianzas Corporativas de la aerolínea, destacó que “desde Mendoza, los pasajeros podrán conectar con más de 10 destinos de nuestra amplia red”. Explicó que el vuelo Punta Cana–Mendoza permitirá vincular a la provincia no solo con República Dominicana, sino también con mercados estratégicos de América del Norte y la región, a partir de los dos hubs que la compañía posee en Santo Domingo y Punta Cana.

De ese modo, señaló que se facilitará la llegada de pasajeros provenientes de Canadá, Estados Unidos —con conexiones desde Miami, Orlando, Nueva York y Chicago— y México, con operaciones en Ciudad de México y Cancún, lo que genera “muchísimas expectativas” en torno a la nueva ruta.

Al referirse a la oferta de lanzamiento, Martínez explicó que “seguimos cumpliendo nuestra promesa de tarifas competitivas, puntualidad y una experiencia simple y cercana, por eso, para celebrar este nuevo destino, lanzamos una promoción de hasta 25% de descuento en la tarifa base, utilizando el código ‘VamosMDZ’”.

El período de compra de la oferta será del 22 al 26 de diciembre de 2025 y los boletos adquiridos podrán utilizarse entre el 16 de mayo de 2026 y el 21 de marzo de 2027.