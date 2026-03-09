Más vuelos: una low cost aumentará sus conexiones entre Mendoza y Buenos Aires en abril

La low cost Jetsmart confirmó que aumentará casi 30% sus vuelos entre Mendoza y Buenos Aires, ya que desde el mes de abril las frecuencias pasarán de 27 a 35 en lo que respecta a las conexiones semanales. Se trató de un anuncio realizado durante el 6to Foro de Inversiones y Negocios realizado en la provincia.

Actualmente, la compañía vuela 27 veces por semana la ruta Mendoza-Buenos Aires, que desde el mes próximo pasarán a ser 35 frecuencias. A su vez, se conoció que fuera de Buenos Aires, Mendoza es el destino con más vuelos directos teniendo en cuenta el mercado local y el internacional.

El anuncio por más vuelos para Mendoza Desde la empresa comentaron que también se va a incrementar la conexión de la ruta que va desde Mendoza a Salta. Mientras que aclararon que durante el 2025 se posicionó a la provincia con dos vuelos internacionales hacia Chile y hacia Río de Janeiro, en Brasil.

aeropuerto paro nacional aeropuerto francisco gabrielli el plumerillo 4 El Plumerillo recibirá más vuelos. Maru Mena/MDZ Con este nuevo anuncio, los mendocinos podrán volar con mayor frecuencia hacia Buenos Aires con esta low cost que ofrece precios un poco más bajos que los que otorga Aerolíneas Argentinas a la hora de sacar un pasaje para viajar a cualquier destino.