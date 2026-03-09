Impactante derrumbe en Belgrano: colapsó un edificio que estaba siendo demolido y hay un herido

Un derrumbe en un edificio en obra sobre Avenida del Libertador movilizó a Bomberos y al SAME. El hecho dejó al menos un herido.

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en el barrio de Belgrano, en plena Avenida del Libertador, donde un edificio que estaba en proceso de demolición, se derrumbó. La obra se encuentra sobre la avenida, casi en la intersección con Avenida Juramento. Por el momento hay un herido y en el lugar ya se encuentra personal de Bomberos y del SAME.

El edificio se encuentra sobre Avenida Libertador casi al 6012, en una obra que, según trascendió, estaba en demolición. El derrumbe ocurrió después de que se cayera un andamio sobre el que trabajaban los obreros. En un lugar donde además, se está construyendo un edificio al lado.

Derrumbe Belgrano Libertador El edificio que estaba siendo demolido se encuentra casi en la intersección de Avenida Libertador y Juramento. X El corte en la circulación de la avenida tras el derrumbe Esto provocó que, al caer, arrastrara andamios y escombros de la fachada, un hecho que además generó un corte de la circulación de la avenida mano al centro, pero además de la Avenida Juramento donde se ubicaron Bomberos y el personal médico de emergencia.

Por el momento sólo hubo un herido, un obrero que fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos producto del derrumbe.