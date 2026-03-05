Derrumbe en un asilo de Brasil dejó al menos seis muertos y varias víctimas atrapadas

Al menos seis personas perdieron la vida este jueves tras el derrumbe de un asilo en la ciudad de Belo Horizonte , capital del estado de Minas Gerais, Brasil, mientras que varias continúan atrapadas bajo los restos del edificio, según informaron autoridades locales.

Equipos del Cuerpo de Bomberos confirmaron que ocho personas lograron ser rescatadas con vida, entre ellas dos cuidadores y seis adultos mayores que se encontraban dentro del establecimiento al momento del colapso.

De acuerdo con el teniente coronel Marcos Anderson Viana, algunos de los afectados que siguen bajo los escombros mantienen contacto con los rescatistas, lo que permite orientar las tareas de búsqueda y aumentar las posibilidades de localizarlos con rapidez.

El derrumbe generó un fuerte estruendo que alertó a los habitantes de la zona, quienes acudieron de inmediato para asistir a las víctimas antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Los bomberos arribaron aproximadamente media hora después del incidente y desde entonces trabajan en el lugar, donde el perímetro fue cercado para facilitar las tareas de rescate. Entre los métodos utilizados, los rescatistas emplean silbatos y señales acústicas para intentar detectar a las personas que podrían permanecer atrapadas.

derrumbe de asilo en brasil2

La Defesa Civil de Belo Horizonte indicó que las viviendas cercanas no presentan riesgo estructural, por lo que no fue necesario evacuar otros inmuebles del área.

Además, las autoridades señalaron que no se registraban lluvias al momento del derrumbe y que el sector no está catalogado como zona de riesgo, lo que llevó a considerar como una de las hipótesis preliminares posibles fallas estructurales en el edificio.

Investigan las causas del colapso

Desde la alcaldía local informaron que el hogar para adultos mayores contaba con habilitación oficial para funcionar, con licencia vigente hasta 2030 y certificado sanitario actualizado. La última inspección sanitaria se había realizado en enero de este año.

Por su parte, la Polícia Civil de Minas Gerais abrió una investigación para determinar las causas del derrumbe. Los peritos trabajarán en el lugar una vez finalizadas las tareas de rescate y remoción de escombros.