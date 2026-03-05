Guerra en Medio Oriente: del "pagarán el precio" de Irán a Europa, los dichos de Trump y los números que deja el conflicto

Este jueves continuaron las tensiones en Medio Oriente , en una guerra que sigue escalando y que ya dejó miles de víctimas en varios países, mientras los ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán no cesan. Dentro de este marco del sexto día de enfrentamientos, se dieron hechos relevantes como los comentarios de Donald Trump y una posible participación en la elección del líder supremo, amenazas del régimen iraní a la Unión Europea y ataques estratégicos en la región.

Los números de las víctimas que dejó la guerra desde el inicio de la misma este sábado ya superaron ampliamente las mil personas, donde se estima que en Irán cerca de 1230 personas murieron. Mientras que en el Líbano se estima que fallecieron cerca de 120 personas, en medio de los intercambios de ataques entre Israel y Hezbolá .

Mientras las tensiones siguen en aumento, los ataques a puntos neurálgicos de los países involucrados en el conflicto tampoco cesan. En relación a los ataques iraníes, se reportó durante la tarde de este jueves un ataque en la refinería más importante de la región, ubicada en Barein, donde se incendió un edificio de la empresa Bapco Energies. Afortunadamente no se reportaron heridos.

Otra de las ofensivas del día se dio en Beirut, la capital del Líbano, luego de que Israel intensificara sus ataques al sur de la ciudad hacia objetivos de Hezbolá, donde se estima que entre 300.000 y 700.000 personas se vieron forzadas a huir de la zona.

Por otro lado, portavoces iraníes de la cúpula política se expresaron luego de que varios países europeos enviaran buques a Chipre y amenazaron diciendo que la Unión Europea “pagará el precio” en caso de que “continúen guardando silencio” tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Dentro de las escaladas verbales del día, se encuentra lo dicho por Donald Trump, quien contó que le gustaría que su país esté involucrado en la elección del próximo líder supremo y sucesor de Ali Jamenei, desestimando la elección de su hijo, Mojtaba. “El hijo de Jamenei me resulta inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”.

El alcance de la guerra en los mercados

Los mercados internacionales reaccionaron con fuerza a la escalada del conflicto. El precio del petróleo subió significativamente mientras las bolsas europeas cerraron con pérdidas generalizadas, en una jornada marcada por el temor a interrupciones en las rutas energéticas del Golfo Pérsico.

El Brent del Mar del Norte trepó cerca de 4,9% hasta los 85,41 dólares por barril, su nivel más alto desde mediados de 2024, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 8,5% y se ubicó en torno a los 81 dólares, alcanzando máximos que no se veían desde julio del año pasado.

Por su parte, el nerviosismo financiero también se trasladó a Europa, donde las mayores pérdidas se concentraron en el sector industrial, estrechamente vinculado al comercio exterior, que retrocedió 2,4%. Entre las compañías más afectadas se destacó Siemens Energy, cuyas acciones se desplomaron cerca de 6%; mientras que el segmento aeroespacial y de defensa también sufrió un fuerte golpe con una baja del 4,2%, lo que marcó su peor desempeño diario desde abril.