Medio Oriente: Rusia busca ser clave en la negociación entre Irán y Estados Unidos

El conflicto entre Irán y Estados Unidos sumó un nuevo actor clave: Rusia. En medio de negociaciones estancadas y una tensión creciente en Medio Oriente, el Kremlin busca mostrarse como un interlocutor central tras la reunión entre Teherán y Moscú.

El canciller iraní Abbas Araghchi viajó a San Petersburgo para reunirse con el presidente Vladimir Putin, en un encuentro que puso el foco en el rol que puede jugar Moscú en el conflicto.

Desde el Kremlin calificaron la reunión como clave ante la evolución de la situación en Medio Oriente. Rusia, aliada histórica de Irán, busca posicionarse como un actor con capacidad de incidencia en una eventual salida diplomática.

En paralelo, Irán presentó una propuesta a Estados Unidos para aliviar su control sobre el estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento de sanciones. La iniciativa fue canalizada a través de Pakistán, pero encontró en Rusia un respaldo político estratégico.

Aunque no se conocen detalles concretos del rol que asumirá Moscú, el encuentro con Putin refuerza la idea de que el Kremlin busca ganar protagonismo en la negociación, en un escenario donde las conversaciones directas entre Washington y Teherán siguen trabadas.

Un conflicto con impacto global

El estrecho de Ormuz es una pieza clave del sistema energético mundial: por allí circula cerca del 20% del petróleo global. Su bloqueo parcial elevó los precios internacionales y generó presión sobre Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

En ese contexto, Rusia aparece como un actor con intereses propios: el encarecimiento del petróleo puede beneficiar su economía, pero también le abre una ventana para consolidar influencia geopolítica.

El equilibrio de Putin

Putin enfrenta un delicado equilibrio. Por un lado, sostiene su alianza con Irán; por otro, busca evitar una escalada que desestabilice aún más el escenario global.

Durante el encuentro, el mandatario ruso expresó su disposición a trabajar por una salida que contemple los intereses regionales, en una señal de apertura a la mediación.

Negociaciones trabadas y tablero abierto

Mientras tanto, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos siguen sin avances concretos. Washington mantiene su presión sobre el programa nuclear iraní, mientras Teherán insiste en priorizar el levantamiento de sanciones.

En ese escenario, la intervención de Rusia introduce una nueva variable en una negociación compleja, donde cada movimiento redefine el equilibrio entre potencias.