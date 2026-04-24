Rusia lanza misiles y drones militares en Ucrania y mueren civiles en Odesa

Ucrania ha informado sobre la muerte de dos personas y 15 heridas tras un ataque de Rusia con misiles y drones en Odesa.

Al menos dos personas han muerto y otras 15 han resultado heridas este viernes en un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia de Odesa, en el sur de Ucrania, según han denunciado las autoridades de Ucrania, que han especificado que los fallecidos son un matrimonio de 75 años, sin que Moscú se haya pronunciado sobre el incidente.

El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha manifestado en un mensaje en redes sociales que ocho de los heridos han tenido que ser hospitalizados, sin más detalles.

"Los servicios municipales trabajan en los lugares afectados", ha señalado, al tiempo que ha recordado a los afectados que puden recibir asistencia y asesoramiento sobre indemnizaciones.

Ucrania y el informe sobre el ataque de Rusia La Fuerza Aérea de Ucrania ha apuntado que las tropas rusas han lanzado dos misiles y 107 drones durante las últimas horas, 96 de los cuales habrían sido interceptados.

drones ucranianos ala fija efe tropas ucranianas Ucrania Ucrania recibió ataques de Rusia con misiles y drones. Foto Efe EFE