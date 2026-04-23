Ucrania y Rusia se lanzan cientos de drones y matan civiles de ambos bandos

Rusia lanzó anoche un total de 155 drones de larga distancia contra territorio de Ucrania , en un nuevo bombardeo nocturno que mató a tres civiles en la ciudad de Dnipró de la zona centro-este del país, según informaron la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades regionales.

Del total de los drones, las defensas ucranianas lograron neutralizar hasta de la publicación del parte de la Fuerza Aérea 139 aparatos no tripulados. Otros 11 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en nueve localizaciones de Ucrania no especificadas por este componente del Ejército.

Tres civiles murieron y otras 10 resultaron heridas al alcanzar el ataque ruso con drones de larga distancia una zona residencial de Dnipró, una de las urbes más pobladas y de mayor actividad económica de Ucrania, informó en su cuenta de Telegram el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, de la que es capital esa ciudad.

En un primer momento, el gobernador había dado un balance de dos muertos.

Ucrania también ha informado a través del jefe de su Centro contra la Desinformación, Andrí Kovalenko, de ataques de las fuerzas de Kiev contra una refinería en la región rusa de Samara y contra otra infraestructura petrolera rusa en la región de Nizhni Nóvgorod.

El funcionario ucraniano no ha dado detalles del alcance de los daños causados.

Rusia y Ucrania atacan cada noche infraestructuras militares y estratégicas situadas en las retaguardias del enemigo.

Los ucranianos insisten con su estrategia de lanzamiento de drones. Foto: Efe. Rusia y Ucrania insisten con la estrategia de lanzamiento de drones. Foto: Efe EFE

Los drones de Ucrania matan civiles en Rusia

Los ataques con drones de Ucrania se cobraron por segundo día consecutivo víctimas mortales en las regiones rusas de Samara y Bélgorod.

"En la aldea de Repiajovka un civil falleció a consecuencia del ataque de un dron contra una propiedad privada", informó el gobernador de la región fronteriza de Bélgorod, Viacheslav Gladkov.

El funcionario añadió que el padre de la víctima resultó herido en el mismo ataque.

Una petroquímica dañada

Por otro lado, el gobernador de la región de Samara, a unos 900 kilómetros al sureste de Moscú, Viacheslav Fedorhishev, comunicó de otro muerto a consecuencia de la caída de restos de un dron derribado.

Acto seguido dictó que el horario de clases de las escuelas de las localidades de Samara y Novokuibishevsk pasan a turno de tarde.

Medios de comunicación ucranianos afirman que una instalación petroquímica de Novokuibishevsk resultó dañada durante el ataque.

También se comunicó del incendio de una estación de bombeo de petróleo en la región de Nizhni Nóvgorod, aunque las autoridades regionales no han confirmado ningún ataque contra dicho territorio.

Drones en zonas rusas

Según el Ministerio de Defensa, los sistemas de defensa antiaérea derribaron la pasada noche 154 drones ucranianos en las regiones rusas de Astraján, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Nizhni Nóvgorod, Rostov y Samara.

Además, interceptaron drones sobre la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, el mar de Azov y el mar Negro.

Ayer, a causa de ataques de drones ucranianos murieron dos personas en Samara y una en Bélgorod. Efe