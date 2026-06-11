Fuerte ataque de Rusia en Ucrania con drones y misiles: mueren civiles

Mueren dos personas en nuevos ataques de Rusia contra Ucrania, que intercepta unos 220 drones. Además, misiles rusos impactaron en objetivos.

En Ucrania, las tropas de Rusia ganan terreno en el este. Foto: Dpa

Al menos dos personas han muerto este jueves a causa de ataques lanzados por el Ejército de Rusia contra las provincias de Sumi y Dnipropetrovsk, en Ucrania, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la guerra desatada por la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

El gobernador de Sumi, Oleg Grigorov, ha manifestado en un mensaje en redes sociales que una mujer de 67 años ha muerto a causa del impacto de un dron contra un edificio residencial en la localidad de Znob-Novgórod, antes de trasladar sus condolencias a sus familiares y amigos.

Asimismo, el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha indicado que una persona ha muerto en otro ataque contra la localidad de Vasilkivska, al tiempo que ha resaltado que dos viviendas han quedado "parcialmente destruidas" y que varias más han sufrido daños materiales.

Rusia lanzó misiles Iskander en Ucrania Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha señalado en un comunicado que las fuerzas rusas han lanzado durante la noche dos misiles balísticos 'Iskander' y 221 drones contra el país, antes de resaltar que 195 aparatos han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sistema de misiles Iskander, que Rusia ya utiliza. Foto: Efe. Sistema de misiles Iskander, que Rusia utiliza en Ucrania. Foto: Efe Sin embargo, ha confirmado que ambos misiles y 21 drones han impactado en nueve puntos del país, mientras que los fragmentos de los aparatos interceptados han caído en otras ocho ubicaciones.