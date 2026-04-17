Una guerra sin fin: Rusia y Ucrania siguen lanzándose cientos de drones por día

Rusia lanzó durante la pasada noche y la madrugada de hoy un total de 172 drones de larga distancia de los que 147 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y otros 20 impactaron en ocho localizaciones distintas del país , según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania .

Varios drones de Rusia seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el balance. Entre los objetivos alcanzados por Rusia estuvo de nuevo el puerto del Danubio de Izamil, en la región sureña de Odesa y cerca de la frontera con Rumanía.

Según dijo el Ministerio de Desarrollo en una nota, una fábrica, un edificio administrativo y una infraestructura ferroviaria resultaron dañadas en Izmail por el impacto de drones rusos sin que hubiera que lamentar víctimas tras el ataque .

El Ministerio explicó que Rusia ha atacado infraestructura portuaria de la zona durante varios días consecutivos, pese a lo que Ucrania sigue exportando alimentos por esa vía.

Los drones de Rusia y de Ucrania no dejan de volar por las noches en suelo enemigo. Foto: Efe.

Ucrania mata un civil en un ataque en suelo ruso

Un civil de Rusia murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod tras el ataque de un dron de Ucrania, denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov. "A consecuencia del ataque terrorista de un dron del Ejército ucraniano murió un civil", escribió en su canal de Telegram.

Según Gladkov, "el dron atacó deliberadamente la motocicleta en la que viajaba en la localidad Yasnie Sori del distrito Belgorodski. Por desgracia el conductor murió al instante por las heridas recibidas", indicó. Horas antes el gobernador local informó que dos personas resultaron heridas a consecuencia de bombardeos de la artillería ucraniana contra varias localidades.

Las regiones fronterizas de Rusia, y particularmente Bélgorod, una de las más castigadas, son objeto a diario de ataques con drones tanto de corto alcance como los FPV, como de ala fija y largo alcance. Efe