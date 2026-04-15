Rusia y Ucrania no dejan sus ataques: cientos de drones y misiles vuelan y estallan

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron durante la pasada noche 85 drones de Ucrania sobre seis regiones rusas y los mares Negro y Azov, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. A la vez, Rusia realizó ataques sobre Ucrania, con misiles y cientos de drones militares.

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 85 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense en la red de mensajería rusa MAX.

Según Defensa, los drones fueron destruidos sobre las regiones de Bélgorod, Voronezh, Rostov, Samara, Sarátov y la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov.

Las autoridades rusas no reportaron daños de gravedad a la infraestructura crítica.

El gobernador de la región de Rostov, Yuri Slusar, informó en Telegram de que las defensas antiaéreas habían neutralizado varios drones en la ciudad de Kámensk-Shajtinsk.

En tanto, la Fuerza Aérea de Ucrania denunció este miércoles que Rusia lanzó en la madrugada tres misiles balísticos y 324 drones de largo alcance, incluyendo 250 drones kamikaze ruso-iraníes Shahed.

Del conjunto de los drones, las defensas ucranianas lograron neutralizar 309 aparatos no tripulados de distintos tipos.

Los ucranianos insisten con su estrategia de lanzamiento de drones. Foto: Efe. Rusia y Ucrania insisten con la estrategia de lanzamiento de drones. Foto: Efe EFE

Ataques y contraataques

Los tres misiles y 13 drones impactaron en nueve localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por este componente de las Fuerzas Aéreas, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros diez lugares del país.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.

Según las autoridades regionales, una mujer murió en la ciudad de Zaporiyia durante la madrugada debido a un ataque ruso que provocó también daños en infraestructuras civiles urbanas.

Rusia lanza contra Ucrania tres misiles y 324 drones

Rusia ha lanzado entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles contra territorio ucraniano tres misiles balísticos y un total de 324 drones de larga distancia, de los que unos 250 eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed, según el parte del ataque publicado por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Del conjunto de los drones, las defensas ucranianas han logrado neutralizar 309 aparatos no tripulados de distintos tipos.

Ninguno de los misiles balísticos ha podido ser derribado, según el balance de la Fuerza Aérea de Ucrania. El Ejército ucraniano necesita más misiles para sistemas antiaéreos Patriot para poder proteger todo su territorio de los misiles balísticos rusos.

La advertencia de Volodímir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha advertido que los ataques iraníes contra los países de la región han incrementado la demanda de misiles para Patriot y que Ucrania podría verse afectada por ello.

Volodímir Zelenski dpa El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quiere más apoyo para atacar Rusia. Foto Dpa DPA

Los tres misiles y 13 drones han impactado en nueve localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por este componente de las Fuerzas Aéreas, que informa además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros diez lugares del país.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.

Según las autoridades regionales, una mujer ha muerto en la ciudad de Zaporiyia durante la madrugada debido a un ataque ruso que ha provocado también daños en infraestructuras civiles urbanas. Efe