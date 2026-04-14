Rusia acusa a Ucrania de matar civiles en ataques durante la tregua por la Pascua

Las autoridades de Rusia han acusado este martes a Ucrania de matar a dos personas en ataques perpetrados durante la tregua del fin de semana con motivo de la Pascua Ortodoxa, un periodo en el que Kiev habría violado el alto el fuego más de 6.500 veces, sin que Kiev haya respondido por ahora a estas afirmaciones desde Moscú.

El embajador en misión especial del Ministerio de Exteriores de Rusia , Rodion Miroshnik, ha indicado en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias TASS que "dos civiles murieron y seis resultaron heridos en Zaporiyia --una provincia ucraniana parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 -- por ataques con drones".

Así, ha indicado que las tropas ucranianas violaron el alto el fuego temporal un total de 6.558 veces, si bien ha resaltado que el acuerdo "ayudó a reducir la intensidad de los ataques, a aminorar el número de incidentes trágicos con heridos o muertos y a bloquear las provocaciones de falsa bandera de Ucrania contra fieles ortodoxos".

Las palabras de Miroshnik han llegado un día después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania acusaran a Rusia de cometer más de 10.700 "violaciones" de la tregua, concluida a última hora del domingo, tras lo que ambos países han retomado las hostilidades.

Rusia y los ataques de Ucrania

En este contexto, el gobernador de la región rusa de Lípetsk, Igor Artamonov, ha denunciado durante la jornada la muerte de una mujer en un ataque con dron contra la localidad de Yelets, un suceso que ha dejado otros cinco heridos. "Traslado mis sinceras condolencias a la familia y amigos de la fallecida", ha apuntado en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha subrayado que durante la madrugada han sido derribados 97 drones lanzados por las tropas ucranianas contra las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kursk, Lípetsk, Rostov, y Tula, así como en el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional. Dpa