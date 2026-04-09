Putin anunció un alto al fuego con Ucrania por la Pascua ortodoxa

Las rondas de negociación impulsadas por Estados Unidos no lograron avances, pero habrá un alto al fuego anunciado por Putin en Pascuas.

El presidente Vladimir Putin anunció este jueves un alto el fuego entre Rusia y Ucrania durante la Pascua ortodoxa que se celebrará este fin de semana de abril, según lo informó el Kremlin.

Rusia anunció un alto al fuego temporal en la guerra con Ucrania con motivo de las celebraciones de Pascua. Según informó el Kremlin, la tregua comenzará el 11 de abril y se extenderá hasta el final del 12 de abril de 2026.

Vladimir Putin Vladimir Putin y Rusia apoyan al nuevo líder que eligió Irán. Foto Efe EFE Sin avances: las gestiones de Estados Unidos no logran destrabar el diálogo La medida llega después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegurara a comienzos de semana que había enviado una propuesta de cese de hostilidades para estas fechas a través de Estados Unidos, país que ha encabezado los intentos de mediación para poner fin al conflicto.

Pese al anuncio, Moscú advirtió que sus tropas permanecerán en alerta para responder a cualquier “provocación” y expresó que espera que Ucrania respete la decisión adoptada por la Rusia. El Kremlin sostuvo que la pausa en los combates dependerá también de la conducta de las fuerzas ucranianas.