Crisis en Bolivia: Evo Morales exige la renuncia del Presidente y pide elecciones "para que no haya muertos"

La tensión política y social en Bolivia alcanzó un nuevo punto crítico este domingo. Durante su programa semanal en la radio cocalera Kawsachun Coca, Evo Morales cercó políticamente al presidente Rodrigo Paz , quien asumió el poder hace apenas seis meses. El líder indígena aseguró que el gobierno se encuentra ante una encrucijada definitiva.

Para el expresidente, la única salida viable para evitar un escenario de violencia con víctimas fatales es la dimisión de Paz. “Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por su renuncia y que un presidente de transición convoque a comicios en ese plazo”, precisó.

El ultimátum de Morales llega pocas horas después del fracaso de un segundo operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas, que intentó el sábado despejar de forma fallida una vía troncal tomada desde hace 19 días por campesinos.

De acuerdo con el mapa en tiempo real publicado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el país amaneció este domingo con 59 bloqueos activos que afectan a seis de las nueve regiones del territorio nacional. Las protestas se concentran con mayor fuerza en la zona andina, afectando estratégicamente a:

La Paz

Oruro

Potosí

Cochabamba

Chuquisaca

Santa Cruz

Hasta el momento, los únicos departamentos que se mantienen libres de cortes de ruta son Tarija, en el sur, y las regiones amazónicas de Beni y Pando.

Escasez, inflación y acusaciones de golpe de Estado

La movilización, que ya cumple tres semanas, golpea con dureza la economía de las principales ciudades. El desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en la sede de gobierno (La Paz) agudizó los efectos de la inflación, que en abril registró un alarmante 14% interanual. Los ciudadanos resisten en las calles acusando al Ejecutivo de buscar reformas sin escuchar los reclamos sociales, en el marco de la peor crisis económica del país en 40 años debido a la severa escasez de dólares.

Bolivia EFE

Por su parte, el gobierno de Rodrigo Paz niega las acusaciones de inacción y apunta directamente al exmandatario como el autor intelectual de las protestas. En las últimas horas, la administración boliviana denunció formalmente la situación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), argumentando que las movilizaciones tienen el objetivo deliberado de “alterar el orden democrático”.

Asimismo, el oficialismo recordó que Evo Morales actualmente se encuentra prófugo de la justicia, investigado en un caso de presunta trata de una menor, lo que según el Ejecutivo explica su urgencia por forzar un cambio de gobierno e interrumpir el mandato constitucional.

Con información de EFE