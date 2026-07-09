La cueva de Altamira: el tesoro de la humanidad al borde del abismo

La cueva de Altamira viene de estar doce años cerrada a la humanidad a la que se debe. Por ahora, se mantiene "estable dentro de la fragilidad".

La cueva de Altamira, en Santillana del Mar, uno de los grandes tesoros de la humanidad, mantendrá el actual régimen de visitas y también continuará el 'privilegio' de acceso a esta cavidad con pinturas rupestres paleolíticas para los jóvenes del municipio que cumplan los 18 años.

Así se ha aprobado en el Patronato del Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira, celebrado este jueves en Santillana del Mar, en el que se ha constado que el estado de conservación de la cueva "es estable dentro de la fragilidad", lo que permite mantener el régimen restrictivo de visitas implantado en 2014, cuando reabrió tras doce años cerrada al público por el deterioro de las pinturas.

La encargada de anunciarlo ha sido la jefa del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha ejercido en esta cita la Presidencia del Patronato, que es rotatoria y cada año se alterna entre el Ministerio de Cultura y el Ejecutivo autonómico.

El estado de la cueva de Altamira Respecto al estado de la cueva, ha explicado que "continúa activo", y "no se ha ralentizado", la pérdida de pintura y de roca, "uno de los riesgos o problemas de conservación fundamentales en la cueva". Se trata de un proceso que se produce estacionalmente en la época en la que la humedad es más intensa, particularmente de febrero a junio, sobre el techo de la Sala de Polícromos.

La cueva de Altamira es un legado que enaltece la presencia humana. Foto Museo de Altamira Sin embargo, sí hay "buenas noticias" en relación con la microbiología, otro "factor fundamental para la conservación de las pinturas". Y es que las colonias bacterianas situadas en determinadas zonas de control de la sala de pinturas "parecen haber iniciado un proceso de progresiva reducción tanto en número como en tamaño".