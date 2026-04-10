Sin paz a la vista, Rusia avanza a fuerza de fuego en zonas de Ucrania

Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Sumi. La guerra se sostiene desde febrero de 2022.

Las tropas de Rusia no dejan de avanzar en Ucrania. Foto: Efe

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en esta ocasión con la toma de dos localidades en las provincias de Donetsk y Sumi.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales que "las tropas rusas han tomado el control de la localidad de Miropolske, en Sumi".

Según lo rusos, lo hicieron "como resultado de operaciones ofensivas activas, la localidad de Dibrova, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada".

Rusia avanza en Ucrania Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este, bajo órdenes de Vladimir Putin.