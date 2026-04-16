Ataques masivos mutuos de Rusia y Ucrania dejan muchos civiles muertos y heridos

Una nueva noche de ataques del Ejército de Rusia contra territorio de Ucrania ha dejado un total de al menos 15 civiles muertos, más de la mitad en Odesa --en el sur del país--, y 98 heridos, de los cuales la mayoría han sido en Kiev, según han informado las autoridades de las distintas ciudades atacadas , entre las que también está Dnipro, en la parte oriental del Estado.

La Policía Nacional Ucraniana (PNU) ha informado en la mañana de este jueves del balance de víctimas de la capital del país: "Cuatro muertos, entre ellos un niño, y 48 heridos", reza el comunicado compartido por el cuerpo.

Entre las víctimas mortales, la Policía ha destacado la presencia de un niño de doce años, al que se han sumado una mujer y dos hombres. Entre los heridos también hay un niño de nueve años, así como tres policías y "cuatro sanitarios que acudieron a socorrer a los damnificados".

"Los distritos de Podilski y Obolonski han sido los más afectados", precisa el documento, que precisa que "edificios de varias plantas y viviendas particulares, un centro de oficinas, un hotel, un concesionario de coches y una gasolinera han resultado dañados". Asimismo, el cuerpo ha señalado que tanto sus agentes como el "personal del Servicio Estatal de Emergencias y otros servicios de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas".

Paralelamente, el gobernador de Odesa, Serhi Lysak, ha informado a través de sus redes de la muerte de ocho personas "tras esta difícil noche" en la que "16 personas han resultado heridas en el ataque" perpetrado por las fuerzas rusas en suelo de Ucrania .

A su vez, el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha lamentado que "tres personas han muerto y 34 han resultado heridas" después de que el Ejército ruso haya atacado "dos distritos de la región con drones, artillería y misiles".

tropas ucranianas Ucrania soldados armamento ametralladora efe Ucrania y Rusia sólo coinciden en sus ataques, tras cuatro años de dura guerra. Foto Efe EFE

"Ataque masivo"

La mayor parte de las víctimas se ha concentrado en la capital regional, Dnipro, donde el dirigente ha denunciado "un ataque masivo" que ha dañado "edificios de oficinas y administrativos, viviendas, una empresa y vehículos". En total, este bombardeo ha dejado dos muertos y 30 heridos en la ciudad, según ha recogido.

Las demás víctimas se han producido en el área de Nikopol, donde "un hombre de 37 años ha muerto y tres han resultado heridos", dos de ellos "hospitalizados en estado grave", mientras que otro ataque en Novoleksandrivska, en el distrito capitalino, ha terminado con "una niña de 14 años herida y hospitalizada en estado moderado".

Ucrania mata civiles rusos

Al menos dos niños han muerto este jueves a causa de un ataque con drones ejecutado por Ucrania contra un edificio en la ciudad rusa de Tuapse, situada en la región de Kuban, según han denunciado las autoridades locales, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

El gobernador de Kuban, Veniamin Kondratiev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "un ataque terrorista con dron contra edificios residenciales en Tuapse ha matado a dos menores, de cinco y catorce años", un suceso que habría dejado otros dos heridos.

"Profundas condolencias"

"Expreso mis profundas condolencias a las familias de las víctimas", ha subrayado Kondratiev, quien ha reclamado al alcalde de Tuapse, Sergei Boiko, que "dé toda la asistencia necesaria a las familias" afectadas por este "ataque masivo con drones enemigos", que ha causado daños en varias viviendas en la localidad.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante la madrugada 207 drones lanzados por Ucrania en las regiones de Bélgorod, Smolensk, Kursk, Briansk, Oriol y Krasnodar, así como en aguas del mar Negro y el mar de Azov, y en la península de Crimea --anexionada en 2014-. Dpa