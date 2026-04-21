El dato irrefutable que indica que Rusia va ganando la guerra contra Ucrania

Ucrania va cediendo a Rusia gran parte de su territorio, en medio de una guerra que ya lleva más de cuatro años de desarrollo incesante.

El jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Gerasimov, ha anunciado que el Ejército ruso ha logrado hacerse con el control de unos 1.700 kilómetros cuadrados de territorio de Ucrania en lo que va del año en guerra, lo que supone un total de 80 localidades y la "liberación total" de la autoproclamada República Popular de Lugansk.

Gerasimov ha indicado en una rueda de prensa que, sin embargo, la parte ucraniana, que "intenta cubrir su fracaso" en el campo de batalla, ha apuntado a la recuperación del control sobre 480 kilómetros cuadrados de territorio en este mismo periodo de tiempo, un dato que considera falso, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Así, ha especificado que durante los meses de marzo y abril, las tropas de Rusia han tomado 34 localidades y unos 700 kilómetros cuadrados en la zona del Distrito Militar Norte.

Rusia y su ofensiva en Ucrania "Desde que comenzó el año, esto asciende a 1.700 kilómetros cuadrados", ha afirmado, al tiempo que ha incidido en que las fuerzas rusas están llevando a cabo una "ofensiva en todas direcciones" en el marco de esta "operación especial militar".

Las tropas rusas tuvieron un revés con las explosiones. Foto: EFE Las tropas de Rusia avanzan con fortaleza en Ucrania. Foto: Efe EFE