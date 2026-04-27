Ucrania ataca con drones la central nuclear de Zaporiyia y mata a un empleado

Un empleado de la central nuclear Zaporiyia , situada en Ucrania y bajo control de Rusia a raíz de la invasión desatada en febrero de 2022, ha muerto este lunes a causa de un ataque con drones achacado a las fuerzas ucranianas, según ha denunciado la dirección de la planta, la más grande de Europa.

Así, la dirección de la planta ha señalado en un mensaje en redes sociales que "un conductor ha muerto a causa de un ataque de un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el edificio de transportes de la central nuclear de Zaporiyia ", sin que las autoridades de Kiev se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente.

"Esta es una pérdida terrible a irreparable", ha señalado, antes de prometer a la familia del fallecido "toda la asistencia y apoyo necesario" para hacer frente a "esta gran tragedia".

"Los empleados de la industria nuclear no deben ser objetivos. Cualquier ataque contra la central nuclear de Zaporiyia son una amenaza no solo para la población, sino para la seguridad. Es un golpe a la vida y al futuro", ha remachado.

Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central, que se ha quedado sin corriente externa en más de una decena de ocasiones desde febrero de 2022, en medio de las alertas internacionales sobre el riesgo de accidente nuclear a causa de estos ataques.

Central nuclear de Zaporiyia La central nuclear está bajo control de las fuerzas rusas. Foto: Efe. La central nuclear está en Ucrania y es la tercera más grande del mundo y está bajo control de Rusia. Foto: Efe

Casi cien drones de Rusia sobre Ucrania

Rusia lanzó durante las últimas horas contra Odesa y otras zonas de Ucrania un total de 94 drones de larga distancia, entre ellos unos sesenta aparatos no tripulados kamikaze ruso-iraníes Shahed, según el parte del bombardeo publicado este lunes por la Fuerza Aérea ucraniana.

Del total de los drones, 74 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas y otros 20 impactaron en quince localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones derribados en otros once lugares.

Detalles del ataque

El jefe de la administración militar de Odesa, Serguí Lisak, calificó en sus redes sociales de "masivo" el ataque ruso contra la urbe, que alcanzó varias viviendas, un hotel y otras infraestructuras del centro de esta ciudad portuaria situada a orillas del mar Negro.

Al menos diez personas han resultado heridas en la ciudad durante el bombardeo, según Lisak.

La Administración de Puerto Marítimos de Ucrania reveló posteriormente que los drones rusos impactaron en una infraestructura energética y en un barco. Dpa y Efe