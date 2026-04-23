¿Conviene sembrar trigo? Márgenes netos un 54% más bajos por el conflicto

La campaña 2026/27 de trigo enfrenta incertidumbre por el fuerte aumento de costos, que recorta márgenes y pone en duda la siembra. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señala que el margen neto cayó 43 % en campo propio y 54 % en alquilado entre marzo y abril.

El conflicto en Medio Oriente puso en tensión el precio del petróleo que impactó en los combustibles, fertilizantes, entre otros insumos. Por este motivo, la caída del margen abre la posibilidad de una fuerte caída en la superficie.

La BCR indicó que se trata de un momento de costos más elevados y márgenes más chicos. En este sentido, habló de menor siembra, menor aplicación de tecnología o una combinación de ambas que eventualmente generarían una menor producción.

Al mismo tiempo, aclaró que existen condiciones agronómicas favorables como la recarga de los perfiles, el pronóstico de un posible evento de El Niño. Estos factores -dijo la BCR- podrían contribuir a equilibrar la balanza de cara a la intención de siembra para la próxima campaña.

Las estimaciones de la BCR para un modelo de 150 has, una distancia al puerto de 150 km y las cotizaciones pertinentes para cada momento, arrojó una caída en los márgenes. “Para la producción de trigo 2026/27, en campo propio, con una producción objetivo de 40 qq/ha, habría caído un 43 % desde el 13 de marzo hasta el 10 de abril, mientras que el de campo alquilado un 54 % para el mismo período”, indicó la BCR.

Sin embargo, la comparación de abril con febrero arrojó que la caída en los márgenes sería menor, sostenida por el incremento en las cotizaciones a la cosecha. “Los renglones que más se incrementaron desde una medición a otra son los relacionados con fertilizantes, siembra y pulverización y fletes, es decir, aquellos donde el impacto de la guerra fue más directo en los mercados internacionales”, mencionó el informe.

CAMPO DE TRIGO Shutterstock

A pesar del incremento de costos, los márgenes teóricos dan positivo, aunque cada vez en menor magnitud. La BCR calculó el margen para un planteo de doble cultivo y concluyó: “Considerando un rinde de 35 qq/ha, el margen neto de campo alquilado de 13 US$/ha, 80% menos que la estimación de febrero”.

La institución estimó que a principios del 2026 se necesitaban 2,7 toneladas de trigo para comprar una de urea y, ahora, se necesitarían 4,3 toneladas de trigo por cada una de urea. “En cuatro meses, el costo relativo de aplicación de fertilizante se incrementó en un 57%. Otro tanto ocurrió con el gasoil, insumo más presente en la producción agrícola”, mencionó la BCR.

Las novedades de la guerra cambian todo el tiempo, pero aún en un escenario de paz el costo de los insumos se mantendrá alto. Los productores deberán hacer el cálculo y analizar si hacer trigo sería la mejor opción para esta campaña.

Fuente: Agrofy