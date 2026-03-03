Parque Patricios: el Gobierno de la Ciudad garantiza el hospedaje a los vecinos tras el derrumbe

El Gobierno de la Ciudad garantiza el hospedaje a los vecinos desalojados tras el derrumbe ocurrido en el complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso alojamiento para las 175 familias evacuadas tras el derrumbe registrado en la madrugada de este martes en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires”, ubicado en la calle Mafalda 907, en el barrio de Parque Patricios.

El incidente ocurrió a las 4:45, cuando un llamado al 911 alertó sobre el colapso de una losa situada sobre el subsuelo del estacionamiento. Un comunicado difundido por el Gobierno porteño aseguró que, como medida preventiva, se evacuaron de manera ordenada los cuatro edificios que rodean el sector afectado. Y confirma que no se registraron heridos ni personas atrapadas.

Según el informe técnico preliminar elaborado por Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio, el derrumbe comprometió columnas del subsuelo y la planta baja, generando un potencial riesgo estructural. La losa caída formaba parte del sistema que otorgaba rigidez a las columnas, evitando su flexión.

Asistencia tras el derrumbe en Parque Patricios Mientras responsables de la empresa constructora CO SUD y el administrador mantienen contacto con los vecinos, las Secretarías de Gobierno y de Desarrollo Humano y Hábitat coordinan la asistencia para garantizar un lugar donde pasar la noche hasta que se verifique la seguridad edilicia y se ejecute un plan urgente de recomposición estructural.

Cabe recordar que el complejo fue desarrollado por el Gobierno Nacional a través del plan Procrear y fue entregado en el año 2021, según aclaró el comunicado oficial.