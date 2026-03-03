"Venimos con problemas desde que entregaron los departamentos": el reclamo tras el derrumbe en Parque Patricios
Aproximadamente 300 personas quedaron afectadas por el derrumbe del estacionamiento en Parque Patricios. MDZ pudo dialogar con varios de los vecinos.
En la madrugada del martes, se produjo el derrumbe del estacionamiento de un edificio ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. Debido al horario en el que ocurrió el hecho, no se registraron hasta el momento personas heridas.
No obstante, aproximadamente 300 personas quedaron afectadas por el suceso, principalmente porque debieron evacuar sus departamentos por posible riesgo de derrumbe.
De acuerdo a fuentes oficiales que pudo consultar MDZ en el lugar de los hechos, se permitirá el ingreso de a uno al edificio para que puedan retirar algunas pertenencias.
Así ordenaban el ingreso al edificio
Los testimonios de los vecinos de Parque Patricios
"Parece que es para largo, incluso que no se va a poder dormir acá. Así que vamos a tener que ir buscando otras opciones", comenta Baltazar, residente del edificio. "Yo por suerte tengo la opción de la casa de mis viejos, que queda bastante a mano, pero creo que mucha gente no tiene alternativa y eso es complicado", agregó.
Baltazar no reside en el Sector 2 del edificio, que fue el afectado directamente por el derrumbe, sino en el Sector 1. Sin embargo, los vecinos de esta parte también debieron ser evacuados a modo de prevención. "Afortunadamente tuvimos más tiempo de alistarnos que los del Sector 2", dijo Andrea.
Por qué se derrumbó el edificio: la denuncia de los residentes
No obstante, varios vecinos coincidieron en que los departamentos venían presentando complicaciones hace varios años. "Yo estoy acá desde el 2021 y venimos con problemas de infraestructura desde que nos entregaron los departamentos", denunció Rocío, docente.
"El sector 2 empezó a hacer reparaciones en el patio interno, que es lo que más tiene problemas. Empezaron a hacer agujeros, y como los cimientos están fallados, se derrumbó", explicó Rocío, también residente del Sector 2.
Asimismo, Rocío manifestó sentirse preocupada por la situación, ya que hasta el momento no pueden acceder a mucha información sobre lo que va a pasar con los departamentos: "No nos dan respuesta de quién se va a hacer cargo, porque la constructora no aparece, el ingeniero no aparece, se echan la culpa los del Banco Hipotecario con las personas de la constructora, no nos dicen cuándo vamos a poder ingresar. Yo me fui a trabajar porque soy docente y me fui con lo puesto. Ya volví pero aún no me dejan ingresar. Estamos esperando para poder retirar cosas de nuestros domicilios, porque no tenemos nada", desarrolló.