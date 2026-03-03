"Venimos con problemas desde que entregaron los departamentos": el reclamo tras el derrumbe en Parque Patricios

En la madrugada del martes, se produjo el derrumbe del estacionamiento de un edificio ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios . Debido al horario en el que ocurrió el hecho, no se registraron hasta el momento personas heridas.

De acuerdo a fuentes oficiales que pudo consultar MDZ en el lugar de los hechos, se permitirá el ingreso de a uno al edificio para que puedan retirar algunas pertenencias.

"Parece que es para largo, incluso que no se va a poder dormir acá. Así que vamos a tener que ir buscando otras opciones", comenta Baltazar, residente del edificio . "Yo por suerte tengo la opción de la casa de mis viejos, que queda bastante a mano, pero creo que mucha gente no tiene alternativa y eso es complicado", agregó.

Baltazar no reside en el Sector 2 del edificio, que fue el afectado directamente por el derrumbe , sino en el Sector 1. Sin embargo, los vecinos de esta parte también debieron ser evacuados a modo de prevención. "Afortunadamente tuvimos más tiempo de alistarnos que los del Sector 2", dijo Andrea.

Por qué se derrumbó el edificio: la denuncia de los residentes

No obstante, varios vecinos coincidieron en que los departamentos venían presentando complicaciones hace varios años. "Yo estoy acá desde el 2021 y venimos con problemas de infraestructura desde que nos entregaron los departamentos", denunció Rocío, docente.

"El sector 2 empezó a hacer reparaciones en el patio interno, que es lo que más tiene problemas. Empezaron a hacer agujeros, y como los cimientos están fallados, se derrumbó", explicó Rocío, también residente del Sector 2.

Asimismo, Rocío manifestó sentirse preocupada por la situación, ya que hasta el momento no pueden acceder a mucha información sobre lo que va a pasar con los departamentos: "No nos dan respuesta de quién se va a hacer cargo, porque la constructora no aparece, el ingeniero no aparece, se echan la culpa los del Banco Hipotecario con las personas de la constructora, no nos dicen cuándo vamos a poder ingresar. Yo me fui a trabajar porque soy docente y me fui con lo puesto. Ya volví pero aún no me dejan ingresar. Estamos esperando para poder retirar cosas de nuestros domicilios, porque no tenemos nada", desarrolló.