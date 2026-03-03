Para el Mundial 2026: supermercados liquidan televisores con jugosos descuentos

Las grandes cadenas de supermercados del país pusieron en marcha esta semana promociones destacadas en el rubro de televisores con pantallas Smart TV, ofreciendo descuentos que llegan hasta el 29% y la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés, tanto en sucursales físicas como a través de comercio electrónico.

La movida comercial apunta a captar a los consumidores interesados en renovar sus equipos de pantalla grande —en un contexto de elevada demanda motivada por eventos deportivos y la actualización tecnológica— ofreciendo ofertas en modelos con distintas resoluciones y tecnologías, incluidos 4K, QLED y OLED.

Se trata de una oportunidad ideal para aquellos que buscan mejorar su televisor de cara al Mundial 2026 que empezará en junio.

Descuentos en supermercados para comprar televisores En el caso de Carrefour, las rebajas se aplican directamente sobre el precio de lista con porcentajes que varían según el tamaño y la tecnología del televisor. Por ejemplo, varios modelos de 43 pulgadas registran descuentos de hasta el 29% respecto de su precio original, con opciones de pago en cuotas sin interés a través del plan de financiación “Mi Carrefour Crédito”.

Modelos más grandes, de entre 55″ y 65″, también cuentan con porcentajes atractivos de rebaja y facilidades de pago, mientras que equipos con resoluciones básicas o tecnologías LED estándar se sitúan en rangos de descuento similares, con hasta 12 cuotas sin interés como máximo.