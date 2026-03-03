Presenta:

Sociedad

|

vacunas

Vuelta a clases: qué vacunas y controles médicos deben tener los niños

Un listado de los controles médicos y las vacunas que son clave en la vuelta a clases del 2026 de los más chicos.

Vacunas clave en la vuelta a clases.

Vacunas clave en la vuelta a clases.

Freepik

La vuelta a clases en Argentina implica más que mochilas, guardapolvos y útiles escolares: expertos en salud recomiendan que las familias aprovechen los días previos al inicio del ciclo lectivo para realizar controles médicos integrales y revisar el calendario de vacunas en niñas, niños y adolescentes.

Este tipo de chequeos permiten detectar a tiempo dificultades que podrían afectar el bienestar general y el rendimiento en el aula.

Te Podría Interesar

Qué chequeos médicos son clave para la vuelta a clases

Más allá de la documentación y la compra de materiales, los pediatras aconsejan medir de forma sistemática la estatura y el peso de los menores, comparándolos con los patrones de crecimiento recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Un seguimiento adecuado puede ayudar a detectar posibles desvíos en el desarrollo físico que podrían requerir atención médica especializada.

Ese control del crecimiento, junto con evaluaciones de vista y audición, forma parte de los chequeos médicos previos que los especialistas consideran esenciales antes de comenzar las clases. Además, realizar estas consultas con anticipación permite que cualquier tratamiento o seguimiento se inicie a tiempo y no interfiera con el rendimiento escolar.

Realizar chequeos médicos regularmente fomenta una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud. Foto: Shutterstock
Vacunas y chequeos m&eacute;dicos para la vuelta a clases.

Vacunas y chequeos médicos para la vuelta a clases.

Revisión del calendario de vacunas: prevención activa

Una de las recomendaciones centrales antes de que comience el año escolar es verificar que las vacunas estén completas y al día según el Calendario Nacional de Vacunación. La razón es clara: el regreso a las aulas representa un aumento en la circulación de virus y bacterias debido al contacto cercano entre estudiantes.

Para el ingreso escolar, generalmente entre los 5 y 6 años, las dosis que se deben haber recibido o actualizar son:

  • Polio (contra poliomielitis)

  • Triple Viral (protege contra sarampión, rubéola y paperas)

  • Triple Bacteriana Celular (difteria, tétanos y tos convulsa)

  • Varicela

    Además, cuando corresponde según la edad o historial, se incluye la vacuna antigripal.

En los 11 años, etapa de preadolescencia educativa, es fundamental chequear que el esquema incluya:

  • Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)

  • Meningocócica

  • Refuerzos de Triple Bacteriana Acelular

  • Hepatitis B y Triple Viral, si alguna dosis estaba pendiente

  • En zonas de riesgo, la vacuna contra la fiebre amarilla también forma parte de la revisión.

Todas estas vacunas forman parte del calendario oficial y son gratuitas y obligatorias en Argentina, lo que significa que su aplicación es respaldada por las autoridades de salud y educativa como medida de prevención esencial para proteger a cada estudiante y a toda la comunidad escolar.

Archivado en

Notas Relacionadas