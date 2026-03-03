Vuelta a clases: qué vacunas y controles médicos deben tener los niños

La vuelta a clases en Argentina implica más que mochilas, guardapolvos y útiles escolares: expertos en salud recomiendan que las familias aprovechen los días previos al inicio del ciclo lectivo para realizar controles médicos integrales y revisar el calendario de vacunas en niñas, niños y adolescentes.

Este tipo de chequeos permiten detectar a tiempo dificultades que podrían afectar el bienestar general y el rendimiento en el aula.

Más allá de la documentación y la compra de materiales , los pediatras aconsejan medir de forma sistemática la estatura y el peso de los menores, comparándolos con los patrones de crecimiento recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Un seguimiento adecuado puede ayudar a detectar posibles desvíos en el desarrollo físico que podrían requerir atención médica especializada.

Ese control del crecimiento, junto con evaluaciones de vista y audición, forma parte de los chequeos médicos previos que los especialistas consideran esenciales antes de comenzar las clases. Además, realizar estas consultas con anticipación permite que cualquier tratamiento o seguimiento se inicie a tiempo y no interfiera con el rendimiento escolar.

Realizar chequeos médicos regularmente fomenta una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud. Foto: Shutterstock Vacunas y chequeos médicos para la vuelta a clases.

Revisión del calendario de vacunas: prevención activa

Una de las recomendaciones centrales antes de que comience el año escolar es verificar que las vacunas estén completas y al día según el Calendario Nacional de Vacunación. La razón es clara: el regreso a las aulas representa un aumento en la circulación de virus y bacterias debido al contacto cercano entre estudiantes.

Para el ingreso escolar, generalmente entre los 5 y 6 años, las dosis que se deben haber recibido o actualizar son:

Polio (contra poliomielitis)

Triple Viral (protege contra sarampión, rubéola y paperas)

Triple Bacteriana Celular (difteria, tétanos y tos convulsa)

Varicela Además, cuando corresponde según la edad o historial, se incluye la vacuna antigripal.

En los 11 años, etapa de preadolescencia educativa, es fundamental chequear que el esquema incluya:

Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)

Meningocócica

Refuerzos de Triple Bacteriana Acelular

Hepatitis B y Triple Viral, si alguna dosis estaba pendiente

En zonas de riesgo, la vacuna contra la fiebre amarilla también forma parte de la revisión.

Todas estas vacunas forman parte del calendario oficial y son gratuitas y obligatorias en Argentina, lo que significa que su aplicación es respaldada por las autoridades de salud y educativa como medida de prevención esencial para proteger a cada estudiante y a toda la comunidad escolar.