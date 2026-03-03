Adriana Scarso: "Mi obra, así como la Vendimia, son un homenaje a las historias de trabajo silencioso"

Dentro del sinfín de actividades culturales y recreativas que ofrece Mendoza en el marco de una nueva Fiesta Nacional de la Vendimia , se destaca la exposición ya disponible en el Museo Municipal de Arte Moderno de la Ciudad de Mendoza (MMAMM), ubicado debajo de la Plaza Independencia. Entre las obras que allí se presentan -y pueden visitarse sin costo de miércoles a viernes, de 10hs a 19hs; y sábados, domingos y feriados, de 16hs a 20hs- llama la atención la llamada “De la viña al cielo”, creada por la artista Adriana Scarso .

Esta obra se compone de 14 cuadros, todos ideados y creados por la autora pura y exclusivamente con corchos de descarte como materia prima, retazos textiles tejidos en croché “evocando los que hacían las abuelas cuyanas” y el vino tinto como dato de color. ¿Por qué el corcho? ¿Por qué La Vendimia? ¿Dónde nació esa inspiración? y mucho más conversamos con Scarso.

Cuenta la artista que su marido encontró una bolsa de residuos repleta de corchos para descarte. No sabe bien porqué, pero en ese momento le pidió que la guardara y se prometió encontrar alguna manera de trabajar con ese material. “Durante meses pensé: el corcho, es tan accesible en costo y además es parte de la vida cotidiana de nuestras casas , ¿cómo puedo homenajear a este actor tan secundario pero a la vez tan presente en la intimidad de las mesas familiares argentinas?”.

Así fue que comenzó a trabajar en bocetos e ideas que le ayuden a plasmar esa génesis creativa. Investigó sobre el corcho, sus orígenes, procesos y usos comunes; cosa que le despertó todavía más pasión por el material que había elegido.

Investigando se enteró que se recolecta de manera manual, trabajando la corteza del Alcornoque con especial cuidado y herramientas particulares; sin procesos automatizados ni grandes máquinas industriales. “Ese trabajo artesanal está directamente ligado con lo artesanal de nuestra Vendimia y por eso mi obra, así como La Vendimia, son un homenaje a este material y a las historias de trabajo silencioso que muchas veces pasamos por alto y son trascendentales para que cada familia pueda disfrutar de un buen vino. Para que surjan las tertulias infinitas de esas mesas regadas con vino y esas charlas luego sirvan como disparador de acción”, reveló.

Adriana entendió que no solo había elegido un material inusual, sino que además este estaba cargado de contenido simbólico y directamente ligado con sus raíces. “El corcho nos representa a todos los comunes. Al trabajar esta obra me es imposible no pensar en mi historia. Mi abuelo italiano Bartolo Scarso, tenía fincas en San Juan y se dedicaba específicamente a hacer pasas de uva, así que desde pequeña mi vida estuvo atravesada por La Vendimia de alguna manera”. Y agregó: “poder aportar a esta industria desde mi lugar de artista es también volver sobre mi pasado”.

Los 14 cuadros están compuestos íntegramente por corcho, recortes textiles tejidos en crochet y además contó que utilizó vino local para ampliar el espectro tonal de los corchos. “Es un material noble, de gran expresividad, con multiplicidad de texturas y de composición simple. Te repito, el corcho nos representa a todos los comunes”, insistió la artista.

La Vendimia como Fiesta de Identidad

Se notaba una pasión particular en Adriana al hablar de la Vendimia; evocando recuerdos de ediciones en las que estuvo presente desde adentro, en el Anfiteatro, o la incontables veces que se acercó al carrusel de las reinas para saludar y disfrutar como una más. Ella no solo ve en La Vendimia un evento artístico, sino una parte importante de nuestra sociedad.

“La Vendimia tiene que ver con la matriz cultural del pueblo al que pertenecemos, porque está totalmente ligada a la actividad cultural que le ha dado la razón de ser a la sociedad cuyana”, explicó mientras hilaba con recuerdos de la finca familiar y el trabajo incansable de sus abuelos inmigrantes. “La Vendimia, de alguna manera, festeja a todo el país, porque el vino es parte de nuestra identidad. Las copas o los vasos de vino siempre fueron un partícipe principal en la mesa familiar nacional”. Y cerró diciendo: “si alguien tomó alguna vez aunque sea un vaso de vino en Argentina, se sentirá representado por esta fiesta, sin importar de donde venga o hacia donde vaya”.