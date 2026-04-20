Mendoza realizó un simulacro a gran escala por un posible accidente aéreo

El pasado jueves 16 de abril, el Paraje Manzano Histórico en Los Chacayes, Tunuyán, fue el lugar elegido para un simulacro de accidente aéreo a gran escala. El ejercicio lo organizó EANA, la Navegación Aérea Argentina, bajo su Plan de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico del Subcentro Mendoza . En minutos, el operativo arrancó a full.

Participaron Defensa Civil de la Municipalidad de Tunuyán, Ejército Argentino, Bomberos Voluntarios, Policía y Tránsito, la Unidad de Rescate municipal, más enfermeros y médicos. Todos se movilizaron como si fuera una emergencia real. La idea fue chequear tiempos de respuesta y cómo fluye el trabajo en equipo.

El objetivo principal fue medir cada paso, optimizar los recursos disponibles y afianzar la coordinación. Así, si pasa algo de verdad, cada segundo cuenta para salvar vidas. Este tipo de simulacros los impulsa el organismo nacional que maneja el salvamento aéreo en todo el país.

Maximiliano Palacios, de EANA, explicó el alcance del ejercicio. "Realizamos un ejercicio de búsqueda y salvamiento, como pide la normativa en distintos lugares", dijo. Agregó que manejan cinco regiones: Córdoba, Ezeiza, Mendoza, Resistencia y Comodoro Rivadavia, y eligieron Tunuyán para esta ocasión.

"La idea es simular que una aeronave desaparece y convocar a todos los medios para que vengan y nos ayuden entre sí", contó Palacios. Así se pone a prueba la colaboración real. El entrenamiento salió impecable.

Fabricio Gonzales, de Defensa Civil, detalló cómo se armó todo. "Es un simulacro de búsqueda y rescate aeronáutico, nos convocó la gente de SAR de EANA", relató. Salieron desde la base con policía, bomberos voluntarios, bomberos policiales, Ejército y Gendarmería Nacional.

Preparados para lo peor

simulacro accidente aero TUNUYÁN 1 Mendoza activó su red de rescate en ejercicio aéreo de EANA. Participaron voluntarios y fuerzas nacionales para estar preparados ante futuras eventualidades. Prensa Gobierno de Mendoza

"Estas prácticas hacen que la gente esté preparada por si pasa algo, ojalá nunca ocurra", enfatizó Gonzales. Siempre hay que tener el engranaje aceitado.

El simulacro midió tiempos de llegada, uso de recursos y comunicación entre equipos. Todo fluyó rápido y ordenado. Este entrenamiento en Los Chacayes deja a la región un paso más adelante ante cualquier imprevisto aéreo.