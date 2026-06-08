Anticipan posibles interrupciones en el paso a Chile por nevadas: el pronóstico

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación.

El pronóstico anticipa buen tiempo en cordillera para este lunes, sin tormentas. A primera hora de la mañana, las temperaturas con las siguientes:

A partir del martes, se espera un cambio en las condiciones climáticas. Según informaron desde la Coordinación del paso a Chile, desde el martes 9 al sábado 13 de junio se aguardan nevadas considerables en la zona.

Esto podría complicar la circulación en alta montaña, por lo que las autoridades explicaron que se analizará la situación y se tomarán medidas adecuadas, siempre y cuando se cumplan los pronósticos vigentes, las cuales podrían incluir el cierre temporal del paso.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: