Paso a Chile: estado actual y qué se espera para los próximos días

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación.

Para este jueves, el pronóstico indica "cielo nublado hasta aproximadamente las 20. Posteriormente comenzará a despejarse, manteniéndose el cielo despejado durante la madrugada del viernes".

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

En lo que respecta al fin de semana, el viernes se esperan precipitaciones en el sector sur de la cordillera, mientras que para el día sábado se prevén nevadas en alta montaña.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: