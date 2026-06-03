Paso a Chile: cómo se encuentra el cruce internacional

El paso a Chile está habilitado de 9 a 21 horario argentino y de 8 a 20 horario chileno.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación.

Para este miércoles el pronóstico anticipa mal tiempo en el sector sur, con precipitaciones moderadas. En los sectores centro y norte se observará abundante nubosidad, sin precipitaciones. Las condiciones se mantendrán durante todo el día.

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 3°

Punta de Vaca: - 5°

Puente del Inca: - 6°

Las Cuevas: - 7°

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.