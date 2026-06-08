El Palacio Barolo presentó su Concurso Internacional de artes visuales

Con motivo del 103° Aniversario de su inauguración, el Palacio Barolo , el icónico edificio porteño inspirado en la Divina Comedia , presentó hoy la primera edición de su Concurso Internacional de Artes Visuales.

La iniciativa, creada por la Fundación Los Amigos del Palacio Barolo en conjunto con el artista Antonio Giardinieri, convoca a artistas mayores de 18 años de todo el mundo. “El Palacio Barolo no solo es un verdadero emblema de la Ciudad, sino también una obra de arte en sí mismo. La unión de la literatura de la Divina Comedia y la arquitectura convierten al edificio en algo único.”, explica Tomás Thärigen, Presidente de la Fundación. “El Concurso nace de esa impronta, y del deseo de celebrar de forma especial el 103° Aniversario de nuestro querido Palacio”, completa.

“Buscamos celebrar la singularidad del Palacio en este nuevo aniversario del edificio fomentando la excelencia técnica y la innovación conceptual en las artes visuales, consolidar un espacio de intercambio cultural entre artistas locales e internacionales, otorgando visibilidad a propuestas de artistas emergentes y consolidados”, agrega Antonio Giardinieri, Curador del Concurso . Cada artista podrá presentar, a título individual, hasta una obra por cada una de las cinco categorías del certamen: Pintura y Dibujo, Escultura, Mosaico y Arte en Vidrio, Fotografía y Arte Textil.

Presentación de la muestra a cargo de Tomás Thärigen de la Fundación "Amigos del Palacio Barolo" y Antonio Giardinieri, curador del concurso

Un Jurado integrado por cinco miembros de reconocida trayectoria en el campo de las artes visuales seleccionará a finalistas y ganadores en base a la originalidad, la excelencia técnica y la solidez conceptual de las piezas. Los artistas que deseen participar del certamen podrán inscribir sus obras hasta el viernes 19 de junio a través de la web oficial del concurso

El Jurado dará a conocer la preselección de Finalistas, el viernes 26 de junio. Las obras seleccionadas en esta instancia formarán parte de una exposición que se realizará entre los días 7 y 9 de julio, como uno de los actos centrales en la conmemoración del 103° Aniversario del Palacio Barolo. Los ganadores de cada categoría se difundirán el miércoles 1° de julio. De entre ellos, el Jurado seleccionará la obra más destacada, cuyo artista recibirá el “Gran Premio Palanti”, creado en honor al Arquitecto que diseñó el Palacio.

Como parte de su reconocimiento, los ganadores y los segundos y terceros premios de cada categoría expondrán, de forma exclusiva, obras de su autoría en el Palacio. Asimismo, serán invitados a exponer participar de una exhibición no exclusiva en otros edificios emblemáticos de Argentina durante el mes de agosto o septiembre de este año. Además de las exposiciones, todas las obras seleccionadas, tanto finalistas como ganadoras, se exhibirán de forma digital en una galería virtual de alcance global, integrando el acervo cultural digital del Palacio Barolo.

Tomás Thärigen, Presidente de la Fundación Amigos Palacio Barolo Tomás Thärigen, presidente de la Fundación Amigos del Palacio Barolo Gentileza

“El Palacio Barolo es un edificio único en todas sus dimensiones. Y creemos que esa originalidad lo posiciona como un verdadero ‘Faro Cultural’ en la Ciudad de Buenos Aires. Este Concurso, además de celebrar lo que hace único al Barolo, es una forma de reafirmar esa característica tan propia y distintiva”, completa Tomás Thärigen.