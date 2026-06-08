En 11 años del Ni Una Menos, hubo un femicidio cada 31 horas en Argentina

Un 3 de junio de 2015, se gestó el primer #NiUnaMenos , una jornada de visibilización y denuncia, pero también de respuesta colectiva a los femicidios y violencias hacia las mujeres . Se impulsó un movimiento histórico en Argentina , que hoy se ha convertido en un día de concientización y compromiso por una sociedad más justa e igualitaria.

El miércoles hubo movilizaciones en distintos puntos del país, en una jornada que sin dudas fue teñida por la angustia de la información que se conoce minuto a minuto del caso de Agostina Vega , la niña cordobesa de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida, desmembrado y con signos de asfixia y abuso sexual. Sin embargo, su historia no representa un caso aislado. En los 11 años de vida del movimiento, las cifras de femicidios siguen evidenciando una problemática urgente y vigente.

La Casa del Encuentro, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Instituto Natura, dio a conocer esta semana un nuevo Informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. Según el mismo durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron 3424 víctimas fatales por violencia de género :

Los femicidios ocurren en distintos contextos y expresan múltiples formas de violencia . En muchos casos, los hechos suceden en espacios íntimos y cotidianos, incluso muchas veces dentro del seno familiar, lo que refleja cómo la violencia puede instalarse dentro de vínculos cercanos que muchas veces se presentan en el imaginario como seguros: 978 crímenes sucedieron en la vivienda la víctima, 798 en viviendas compartidas, y 45 en sus lugares de trabajo.

NI UNA MENOS La violencia puede instalarse dentro de vínculos cercanos que muchas veces se presentan en el imaginario como seguros. Gentileza.

También el informe revela que detrás de cada caso existe una historia atravesada por violencias previas, desigualdades estructurales y redes afectivas afectadas. Del total de las víctimas, 436 habían realizado denuncias, mientras que 188 femicidas tenían dictada algún tipo de medida cautelar de protección. La problemática no sólo impacta a las mujeres asesinadas, sino también a las familias, las amistades, las comunidades y, fundamentalmente, a los niños que quedan marcados por estas ausencias. Entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, 3840 hijos e hijas fueron víctimas colaterales de estos crímenes.

En 11 años, 3840 mujeres asesinadas

“Detrás de cada mujer y de cada adolescente que atraviesa una situación de violencia hay una historia que merece ser escuchada, una vida que merece ser cuidada y un futuro merece ser vivido en libertad. Muchas veces la violencia las aísla, les hace creer que están solas y les roba la esperanza. Por eso es tan importante acompañar, escuchar, abrazar, y construir redes de contención que les recuerden que no están solas. Frente a la red de miedo y silencio que construye el agresor, levantemos una red de amor, solidaridad y apoyo. Que cada mujer y adolescente encuentre una mano tendida, una palabra de aliento, y la certeza que hay quienes caminarán a su lado. Porque acompañar también es una forma de transformar realidades”, le dijo a MDZ Ada Beatriz Rico, Presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Placa Ni Una Menos 3J 2026 .jpg En los 11 años de vida del movimiento, las cifras de femicidios siguen evidenciando una problemática urgente y vigente. Gentileza.

Por su parte, Florencia Mezzadra, Gerenta de Fundación Instituto Natura, explicó sobre el conocimiento de estos temas: “Cuando hablamos de violencia de género, solo 4 de cada 10 mujeres muestran niveles altos de conciencia sobre la problemática, según el Índice de Concientización de Violencia hacia las Mujeres de Fundación Instituto Natura. Entre los hombres, esa proporción se reduce a menos de 2 de cada 10. Más allá de las diferencias, estos resultados muestran que todavía tenemos desafíos como sociedad para reconocer las distintas formas de violencia, acompañar a quienes la atraviesan y fortalecer las redes de apoyo necesarias para prevenirla y abordarla”.

Sin embargo, existe hoy una señal alentadora: 3 de cada 4 personas consideran que tenemos los argentinos una responsabilidad colectiva para erradicar la violencia de género. Y si bien persisten barreras emocionales, institucionales y culturales, el rol de los medios de comunicación, de las personas que reclaman desde su lugar por las víctimas y los informes como el de La Casa del Encuentro contribuyen a que esta realidad por fin pueda comenzar a cambiar.

* Mariana Rolandi Perandones.