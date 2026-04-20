WhatsApp suma la traducción automática de mensajes: así es la nueva función

La aplicación de mensajería WhatsApp continúa ampliando sus funciones y ahora incorpora una herramienta muy esperada por los usuarios: la traducción automática de mensajes dentro de los chats. Se trata de una innovación que busca facilitar la comunicación entre personas que hablan distintos idiomas sin necesidad de salir de la plataforma.

Esta nueva función permitirá traducir mensajes directamente desde una conversación . Para utilizarla, el usuario solo deberá mantener presionado el mensaje que desea traducir y seleccionar la opción correspondiente, obteniendo una versión en su idioma en cuestión de segundos.

El sistema está diseñado para integrarse de forma simple en la experiencia habitual de uso. Además de la traducción puntual, algunas versiones en desarrollo contemplan la posibilidad de activar la traducción automática en conversaciones completas, lo que permitiría visualizar todos los mensajes ya traducidos sin intervención manual.

Otro punto clave es que la función prioriza la privacidad. A diferencia de otros servicios de traducción, el procesamiento se realiza directamente en el dispositivo del usuario, evitando el envío de mensajes a servidores externos. Esto permite mantener el cifrado de extremo a extremo, uno de los pilares de seguridad de la aplicación.

Incluso, en algunas versiones se prevé la descarga de paquetes de idiomas, lo que posibilitaría utilizar la herramienta sin conexión a internet y con mayor rapidez.

La incorporación de esta función responde a una demanda creciente en un contexto donde la comunicación internacional es cada vez más frecuente. La posibilidad de traducir mensajes en tiempo real elimina barreras idiomáticas y mejora la interacción en chats personales, grupos y canales.

Con esta actualización, WhatsApp refuerza su posicionamiento como una plataforma integral de comunicación, sumando herramientas que van más allá del envío de mensajes y que apuntan a una experiencia más inclusiva y global.

La herramienta se encuentra en fase de desarrollo y pruebas, por lo que su disponibilidad dependerá de la versión de la aplicación y del sistema operativo. Se espera que su despliegue sea gradual, incorporando cada vez más idiomas y funciones avanzadas.