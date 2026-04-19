Alerta por una nueva modalidad de estafa en WhatsApp: el engaño que usa la curiosidad

Una nueva técnica de robo de identidad circula entre los usuarios de la aplicación. Los delincuentes envían un mensaje con la pregunta ¿Vos sos el de la foto? para captar la atención. Al hacer clic, la víctima expone su cuenta de WhatsApp ante atacantes que buscan robar información personal y contactos de sus agendas.

Los ciberdelincuentes utilizan la curiosidad como herramienta principal. Envían frases como "creo que salís en este video" para que la persona entre a un sitio web falso. Una vez dentro, el sistema solicita permisos que en realidad autorizan la apertura de la sesión en otro equipo. Esto permite que el atacante lea chats y envíe mensajes en nombre del dueño real.

Es fundamental entender que este método no rompe el sistema de seguridad de la aplicación. El problema surge cuando el usuario concede el acceso de forma involuntaria. Los delincuentes aprovechan funciones oficiales que sirven para usar el servicio en computadoras o tablets. Una vez que logran entrar, el riesgo aumenta porque pueden pedir préstamos a los contactos de la víctima.

El atacante envía un enlace que dirige a una página con apariencia profesional. Allí, la víctima sigue pasos de supuesta verificación que terminan por vincular su cuenta con un dispositivo externo. El mayor peligro es que el servicio sigue funcionando normalmente en el teléfono original. El usuario no nota nada extraño mientras el estafador revisa sus audios, fotos y archivos privados de forma remota.

Los expertos en seguridad informática recomiendan desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia. Ninguna empresa de soporte técnico pide códigos de acceso mediante un chat común. Si un contacto conocido envía un enlace extraño, conviene llamarlo por teléfono para verificar si su cuenta sufrió un ataque previo. La prevención es la herramienta más útil para frenar el avance de estas maniobras ilícitas en internet.

Medidas de seguridad en las aplicaciones de mensajería

Existen varias señales que permiten detectar un intento de fraude a tiempo. Los mensajes que llegan desde números desconocidos con promesas de premios o fotos comprometedoras suelen ser el inicio de las estafas. Revisar la lista de equipos conectados dentro de los ajustes de la cuenta es un hábito que todos los usuarios deberían adoptar. Si aparece una sesión en un lugar o dispositivo que no reconocés, hay que cerrarla de inmediato.

WhatsApp 1 El primer paso es activar la verificación de dos pasos en WhatsApp. Shutterstock

Es importante configurar la privacidad de la foto de perfil para que solo los contactos agendados puedan verla. Muchos atacantes sacan capturas de fotos públicas para crear perfiles falsos y engañar a los familiares. Si limitás quién puede ver tu información, reducís las chances de que usen tu imagen para un fraude. Estas pequeñas acciones cotidianas protegen la identidad digital del usuario.

La verificación en dos pasos es otra barrera necesaria para proteger la privacidad. Este sistema pide una clave de seis dígitos que solo el dueño conoce. Sin este código, el estafador no puede tomar el control total de la cuenta aunque logre la vinculación inicial. Mantener la aplicación de mensajería actualizada también ayuda a contar con los últimos parches de seguridad que lanza la empresa de forma periódica para combatir estos delitos.