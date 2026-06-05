WhatsApp en Modo Mundial: cómo bajarse el sticker de la Trionda de Estados Unidos

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, WhatsApp lanzó una actualización especial para los fanáticos del fútbol. La plataforma incorporó de manera temporal una versión personalizada del tradicional emoji de balón, que ahora adopta la apariencia de "Trionda", la pelota oficial del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La iniciativa surge de una colaboración entre WhatsApp y Adidas , fabricante del balón oficial de la competencia. Gracias a esta alianza, millones de usuarios podrán llevar el espíritu mundialista a sus conversaciones diarias simplemente utilizando el emoji de fútbol.

El procedimiento es sencillo y no requiere descargar aplicaciones adicionales. Los usuarios solo deben abrir cualquier conversación de WhatsApp, acceder al menú de emojis y stickers y seleccionar el clásico balón de fútbol. Al enviarlo, la aplicación mostrará automáticamente la versión especial inspirada en Trionda.

La actualización comenzó a implementarse de forma global y estará disponible durante el desarrollo de la Copa del Mundo. Además, en algunos dispositivos el nuevo emoji incorpora una animación que hace rebotar la pelota en la pantalla, aportando una experiencia más dinámica e interactiva.

Trionda es el nombre elegido para el balón oficial del Mundial 2026. El diseño fue presentado por la FIFA y Adidas como un homenaje a los tres países anfitriones del torneo. Su nombre combina los conceptos de "tri", en referencia a las tres naciones organizadoras, y "onda", por los trazos ondulados que forman parte de su estética.

La pelota también incorpora innovaciones tecnológicas y una estructura de cuatro paneles que busca mejorar la precisión y el rendimiento durante los partidos. Los colores azul, rojo y verde representan a Estados Unidos, Canadá y México, respectivamente.

Desde WhatsApp explicaron que los chats se han convertido en uno de los principales espacios donde los aficionados comentan partidos, celebran goles y comparten pronósticos. Por ese motivo, la plataforma decidió integrar la imagen del balón oficial a las conversaciones durante el evento deportivo más importante del planeta.

La actualización forma parte de una serie de contenidos especiales vinculados al Mundial 2026 y busca reforzar la participación de los usuarios en el clima previo al torneo. De esta manera, cada mensaje enviado con el emoji de fútbol permitirá que la pasión mundialista llegue directamente a las pantallas de millones de personas alrededor del mundo.